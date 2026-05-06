Odbijanje Sjedinjenih Američkih Država da rasporede rakete dugog dometa u Nemačkoj moglo bi da poremeti vojne planove Evrope u odnosu na Rusiju, objavio je list "Fajnenšel tajms", pozivajući se na neimenovane zvaničnike NATO-a.

Prema navodima lista, Vašington razmatra da odustane od slanja bataljona oružja dugog dometa, uključujući "tomahavke", u Nemačku, što se dovodi u vezu sa planiranim smanjenjem američkog vojnog prisustva u toj zemlji.

U članku se navodi da bi odluka američkog predsednika Donalda Trampa o otkazivanju raspoređivanja raketa mogla da ukaže na "nedostatak odvraćanja" u Evropi. Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je da bi Trampova odluka da otkaže plan, za koji je insistirao da još nije konačan, bila "veoma nesrećna i štetna" za Nemačku i za Evropu.

"To bi značilo da bi evropske praznine u kapacitetima mogle dodatno da se prošire", upozorio je on.

Zvaničnici NATO-a ocenjuju da postojeće evropske rakete dugog dometa, poput "taurusa" i "storm šedoua", imaju kraći domet i ograničene zalihe, dok se značajniji razvoj novih sistema ne očekuje pre 2030-ih.

Prema njihovim rečima, takva neravnoteža ograničava sposobnost evropskih zemalja da odvrate Rusiju i otežava vojno planiranje.