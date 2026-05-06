Sumnja se da su od hantavirusa na kruzeru u Atlantskom okeanu umrle tri osobe a obolele najmanje još tri, saopštila je pre dva dana Svetska zdravstvena organizacija (SZO). Kruzer je zbog opasne zaraze zadržan na pučini, a ovo je drama o kojoj ceo svet piše. Nije zgoreg zato podsetiti zbog čega su najveće zaraze buknule upravo na kruzerima.

Krstarenja se prodaju kao plutajući odmori, ali su takođe korisna za razumevanje javnog zdravlja.

Kruzeri su pažljivo dizajnirana mesta gde mnogi ljudi žive, jedu, opuštaju se i kreću se kroz iste zajedničke prostore danima.

Oni pokazuju koliko se lako bolest može širiti kada su ljudi zbijeni u jednom međusobno povezanom okruženju.

Zamislite kruzer kao privremeni grad na moru.

Ima restorane, pozorišta, liftove, kabine, kuhinje, sisteme za vodu i zatvorene prostore za okupljanje. To je odlično za praktičnost, ali takođe znači da kada se infekcija jednom ukrca na brod, može se kretati brodom na načine koje je teško zaustaviti.

Epidemija na brodu Diamond Princess je možda najpoznatiji primer. Tokom epidemije COVID-19 2020. godine, 619 putnika i članova posade je bilo pozitivno na testu za bolest.

Istraživači su otkrili da uslovi na brodu olakšavaju širenje novog koronavirusa. Njihovo modeliranje je sugerisalo da su mere javnog zdravlja, poput izolacije i karantina, sprečile mnogo više slučajeva, ali je takođe pokazalo da bi raniji odgovor dodatno ograničio epidemiju.

Norovirus (takozvani povraćajući virus) je infekcija koja je najviše povezana sa kruzerima.

U pregledu prethodno objavljenih studija, istraživači su pronašli 127 izveštaja o epidemijama norovirusa na kruzerima, od kojih su mnogi povezani sa kontaminiranom hranom, kontaminiranim površinama i širenjem sa osobe na osobu.

Noviji izveštaj iz SAD takođe je pokazao da se norovirus može veoma brzo širiti sa osobe na osobu na kruzeru.

Ovo pomaže da se objasni zašto su brodovi poput „Celebrity Mercury“ , „Explorer of the Seas“ i „Carnival Triumph“ postali poznata imena u izveštajima o epidemijama. Oni nisu bili neuobičajeni na neki poseban način; to su jednostavno bila mesta gde su zajednički obroci, bliski kontakti i često kretanje kroz zajedničke prostore omogućavali brzo širenje infekcije.

Usluge ishrane igraju veliku ulogu u ovom riziku. Ručavanje na bazi švedskog stola, zajednički pribor za jelo i mnogo ljudi koji dodiruju iste površine mogu olakšati širenje stomačnih bakterija.

Ako je neko zaražen, ali se još ne oseća bolesno, i dalje može kontaminirati hranu ili površine pre nego što shvati da je bolestan.

Dizajn broda dodatno pogoršava problem. Ljudi provode vreme zajedno u trpezarijama, barovima, liftovima, hodnicima, pozorištima i spa zonama.

Članovi posade takođe žive i rade u istom okruženju, često u zajedničkom smeštaju, tako da se bolest može širiti kroz brod od putnika do putnika ili između putnika i posade.

Ventilacija takođe igra ključnu ulogu. Kruzeri nisu zatvorene kutije, ali se u velikoj meri oslanjaju na zatvorene prostore gde ljudi provode duže vreme zajedno.

Studije o kvalitetu vazduha na kruzerima pokazale su da se bolesti lakše šire u prepunim, zatvorenim prostorima, poput kabina, restorana i mesta za zabavu, ako sistem ventilacije nije besprekoran.

Stvari poput adekvatne cirkulacije svežeg vazduha, specijalizovanih filtera i tehnologije za prečišćavanje vazduha igraju ulogu u bezbednosti putnika.

Legionarska bolest (ozbiljna bolest pluća koju izazivaju bakterije) pokazuje drugačiji rizik. Obično se ne širi direktno sa jedne osobe na drugu. Umesto toga, ljudi se mogu zaraziti udisanjem sitnih kapljica iz kontaminiranih sistema za vodu, đakuzija ili tuševa.

Dobro poznata epidemija među putnicima na kruzerima povezana je sa hidromasažnim spa centrima, a nedavni izveštaji američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti opisali su i druge epidemije legionarske bolesti povezane sa krstarenjima, povezane sa brodskim sistemima za vodu.

Starost je takođe važna.

Krstarenja su posebno popularna kod starijih osoba, a mnogi putnici imaju dugotrajne zdravstvene probleme koji infekcije čine ozbiljnijim. Stomačna bolest na krstarenju može dovesti do dehidracije, a respiratorna infekcija može dovesti do upale pluća ili bolničkog lečenja.

Kruzeri imaju medicinske objekte , ali su oni ograničeni u poređenju sa kopnenim bolnicama. Izgrađeni su da pružaju prvu pomoć, osnovni tretman i kratkoročnu negu, a ne da upravljaju brzorastućom epidemijom velikih razmera.

Zato zdravlje na krstarenjima toliko zavisi od ranog prijavljivanja, brze izolacije i strogih praksi čišćenja.

Druge infekcije poput respiratornih virusa, uključujući grip, mogu se širiti u istim prepunim zatvorenim prostorima, a stomačne bakterije se mogu širiti kroz hranu, ruke i zajedničke površine.

Kovid i grip iskorišćavaju zatvoreni vazduh i gužve. Norovirus voli švedske stolove i površine. Legionari ciljaju vodene sisteme, koje brodovi ne mogu lako sterilisati. Izbijanja hantavirusa (teške respiratorne bolesti koju šire glodari) na brodovima su retka.

Međutim, kako potvrđuju nedavne vesti o smrtnim slučajevima na brodu MV Hondius, klice se mnogo lakše šire u bliskim prostorijama.

Kako ograničiti svoj rizik

Kao epidemiolog, video sam mnoge epidemije u bolnicama, školama, pa čak i na avionima.

Za putnike, najbolja zaštita počinje pre ukrcavanja. Razumno je proveriti da li kompanija za krstarenje ima jasne politike prijavljivanja bolesti, čišćenja i izolacije.

Uverite se da su vaše rutinske vakcine ažurne. A za starije osobe, trudnice i sve osobe sa zdravstvenim problemima, konsultujte se sa svojim lekarom opšte prakse pre putovanja.

Takođe, osigurajte da vaše putno osiguranje pokriva poremećaje povezane sa bolestima.Kada se ukrcate, pranje ruku sapunom i vodom je najkorisniji korak za sprečavanje stomačnih infekcija poput norovirusa. Dezinfekciono sredstvo za ruke može pomoći, ali ne zamenjuje sapun i vodu.

Ako počnete da se osećate loše, najbezbedniji potez je da izbegavate švedske stolove i prepune zajedničke prostore i da rano prijavite simptome, umesto da pokušavate da nastavite kao i obično.

Kruzerske kompanije su vremenom poboljšale svoje sisteme higijene i reagovanja na epidemije, a mnoga putovanja prolaze bez incidenata.

Ali osnovna struktura krstarenja i dalje stvara isti izazov: Mnogo ljudi deli iste obroke, isti vazduh, iste vodene sisteme i iste zajedničke prostore.Zato se epidemije stalno vraćaju i zato kruzeri ostaju koristan podsetnik da je javno zdravlje podjednako oblikovano dizajnom koliko i klicama.

The Conversation