Predsednik Fernando Klaviho odbacio je odluku španske vlade da dozvoli kruzeru da pristane na ostrva.

"Ne mogu dozvoliti brodu da uđe na Kanarska ostrva", rekao je Klaviho za medije.

On je rekao da "ova odluka nije zasnovana ni na kakvim tehničkim kriterijumima, niti smo dobili dovoljno informacija".

Klaviho, koji je trenutno u Briselu, rekao je da želi da se hitno sastane sa premijerom Pedrom Sančezom u Madridu kako bi razgovarali o tom pitanju.

Podsetimo, špansko ministarstvo zdravlja potvrdilo je u utorak uveče da će primiti brod "MV Hondius" na Kanarskim ostrvima "za tri ili četiri dana", ali još nije odlučeno u koju će luku u Španiji brod nakon toga tačno pristati.

Preminula 3 putnika na kruzeru smrti

Tri putnika umrla su nakon što je sa brod isplovio iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, pre oko mesec dana.

Najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika sa broda medicinski opremljenom letelicom - britanski i holandski član posade, koji su razvili respiratorne simptome, biće evakuisani preko Zelenortska Ostrva, nakon čega će biti prebačeni na dalje lečenje u Holandiju. Operaciju koordiniraju nadležne evropske i međunarodne zdravstvene institucije.

Na brodu, koji se nalazi u Atlantskom okeanu sa oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, zabeleženo je više obolelih.

Prenosi se bliskim kontaktom

Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), postoji sumnja na retki oblik prenosa sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima, što uključuje osobe koje su delile kabine ili bile u bliskom kontaktu na brodu.

Prema podacima zdravstvenih službi, do sada je prijavljeno sedam sumnjivih slučajeva, uključujući i preminule putnike, dok se testiranja i epidemiološka istraga nastavljaju.

SZO i nacionalne službe prate situaciju i sprovode mere kontrole infekcije na brodu.

