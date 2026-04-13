Reakcije variraju od otvorene podrške zapadnih zvaničnika i krugova povezanih sa porodicom Soroš, do upozoravajućih poruka američkog biznismena Ilona Maska da bi zaokret u politici Budimpešte mogao doneti ozbiljne i dugoročne posledice.



Pobedu Mađara pozdravio je Aleksandar Soroš, sin Džordža Soroša, koji je ocenio da su izbori označili prekretnicu u političkom životu zemlje.

„Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog mešanja“, napisao je Soroš.

Podsećanja radi, Džordž Soroš i njegova međunarodna mreža godinama su u oštrom sukobu sa vladom Viktora Orbana, čija je politika bila usmerena na ograničenje uticaja stranih fondacija i nevladinih organizacija.

Snažnu podršku izbornom rezultatu uputila je i bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton, koja je ocenila da je reč o širem političkom preokretu.

„Kraj autokratskog režima Viktora Orbana je pobeda ne samo za Mađarsku, već i za ljude koji cene demokratiju širom sveta. Čestitam Tisi, novom lideru Peteru Mađaru i svim Mađarima svuda“, poručila je Klintonova.

Čestitke su stigle i iz regiona. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da je telefonom razgovarao sa Mađarom i uputio mu podršku nakon ubedljivog izbornog rezultata.

On je dodao da očekuje nastavak i unapređenje saradnje između Hrvatske i Mađarske.

„Upravo sam razgovarao telefonom sa Peterom Mađarom i čestitao njemu i Tisi na ubedljivoj pobedi na mađarskim izborima. Sa jasnim mandatom mađarskih birača, poželeo sam mu brzo i uspešno formiranje nove vlade i mnogo uspeha u radu“, naveo je Plenković.

„Radujem se daljem jačanju saradnje između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnom, tako i na evropskom nivou. Naš cilj je poboljšanje političkog dijaloga, produbljivanje ekonomske i energetske saradnje i rešavanje otvorenih pitanja u dobrosusedskoj atmosferi“, poručio je hrvatski premijer, uz ocenu da će se nastaviti saradnja HDZ-a i Tise u okviru Evropske narodne stranke.

U isto vreme, izborni rezultat izazvao je i oštre reakcije sa druge strane. Američki preduzetnik Ilon Mask upozorio je da je Mađarska „pala pod kontrolu Soroša“ nakon poraza Viktora Orbana.

„Soroš organizacija je preuzela Mađarsku“, naveo je Mask, dodajući da će „ljudi to kasnije žaliti“.

Pobeda Petera Mađara, uz poraz dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana, tako je otvorila novu fazu u političkom životu Mađarske, ali i produbila podele u međunarodnoj javnosti oko tumačenja značaja izbornog ishoda.

