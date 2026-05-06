Pre samo mesec dana krenuli su na putovanje puno avanture ka nekim od najudaljenijih ostrva na svetu. Susreti sa kitovima, delfinima i pingvinima bili su pred njima; prizori ledenih prostranstava, visokih litica i zelenih brežuljaka mamili su ih.

Sada su izolovani u svojim kabinama, zarobljeni na brodu usidrenom u Atlantiku, preduzimajući mere koje mogu kako bi se zaštitili od izbijanja smrtonosnog virusa.

Za gotovo 150 putnika na brodu MV Hondijus, naredni dani puni su neizvesnosti.

Nakon izbijanja hantavirusa — koji izaziva umor, temperaturu i može dovesti do otkazivanja organa i smrti — troje putnika je preminulo. Još troje za koje se sumnja da su zaraženi biće evakuisano u narednim satima.

Svi ostali moraju da čekaju, barem za sada. Španija je pristala da primi brod na Kanarskim ostrvima za tri do četiri dana. Do tada, brod će ostati usidren kod obale Praje, na Zelenortskim ostrvima, dok oni na njemu čine sve da se ne razbole.

U međuvremenu, mnogi pokušavaju da se izbore sa neizvesnošću, a neki od njih pružaju uvid u svoj svakodnevni život putem objava na društvenim mrežama.

Kasem Hato, vloger sa putovanja, objavio je snimke sa palube broda koji prikazuju udaljeno kopno.

– Ono što vidite ispred nas je država Zelenortska Ostrva, ali nije nam dozvoljeno da se tamo iskrcamo – kaže on na arapskom dok pokazuje ka obali ove zapadnoafričke zemlje, koja je trebalo da bude poslednja stanica putovanja.

Putnicima je rečeno da se izoluju i na snazi su stroge higijenske mere. Ipak, uprkos okolnostima, organizator putovanja Oceanvajd ekspedišns navodi da putnici ostaju pribrani.

– Većina ljudi na brodu veoma smireno prihvata situaciju – kaže Hato u jednom od snimaka koje je objavio.

On takođe umanjuje strahove od širenja zaraze.

– Ovaj virus nije nov u svetu. Da je trebalo da postane epidemija, to bi se već odavno dogodilo – kaže on.

Sumnja se da je došlo do prenosa sa čoveka na čoveka, što se do sada nije dešavalo

Iako se sumnja da je na brodu došlo do prenošenja sa čoveka na čoveka, Marija van Kerkhove, vršilac dužnosti direktora za upravljanje epidemijama i pandemijama u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, smatra da se to verovatno desilo samo među bliskim kontaktima, poput bračnih parova i medicinskog osoblja. Rizik za širu javnost je, kako navodi, veoma nizak.

Dvoje preminulih putnika bili su bračni par. Među obolelima koji će uskoro biti evakuisani nalazi se osoba povezana sa trećim preminulim, kao i jedan lekar.

Iako putnici situaciju shvataju ozbiljno, ne paniče, rekao je Hato za CNN.

– Svi duboko žalimo zbog onih koji su preminuli, jer smo sa njima delili jedno lepo putovanje, i upućujemo saučešće njihovim porodicama – rekao je.

Drugi putnik, Džejk Rozmarin, izjavio je da su, osim onih koji su oboleli, „svi ostali na brodu dobro i raspoloženi“. Istakao je napore posade da putnike održi bezbednim, informisanim i zbrinutim.

Fotografkinja divljih životinja Alehandra Rendon takođe je pohvalila posadu zbog „upravljanja ovako neobičnom i nesrećnom situacijom“.

Prema navodima organizatora i Svetske zdravstvene organizacije, posada provodi vreme brinući o putnicima i dezinfikujući brod.

Svoj doprinos daju i putnici.

Hato je rekao da kapetan i uprava broda redovno obaveštavaju putnike o novim informacijama.

– Trudimo se da poštujemo preporuke koje smo dobili, kao što su smanjenje direktnog kontakta sa drugim putnicima i što češća dezinfekcija ruku – rekao je.

– Naši dani protiču gotovo normalno – dodao je, ističući da je moral na brodu i dalje visok. – Trudimo se da ostanemo zauzeti čitanjem, gledanjem filmova, ispijanjem toplih napitaka i slično.

Rozmarin je rekao da su na brod dopremljene dodatne medicinske zalihe i oprema, kao i da putnici preduzimaju mere opreza poput nošenja maski i držanja fizičke distance.

Putnicima je omogućeno da obroke dobijaju u kabinama i da sami šetaju palubom radi svežeg vazduha, ali im nije dozvoljeno okupljanje u zajedničkim prostorijama, dodao je.

I on je objavljivao fotografije pogleda na Zelenortska Ostrva sa broda i izrazio nadu da će uskoro doći dan iskrcavanja.

– Dobro se osećam, uzimam svež vazduh i i dalje sam dobro zbrinut od strane posade – napisao je Rozmarin na Instagramu uz fotografiju sa palube.

– Trudim se da se fokusiram na pozitivno, razmišljam o dobrim stvarima i zadržim osmeh na licu.

Šta je hantavirus?

Hantavirus je zoonotski RNK virus. Prirodni izvor zaraze i rezervoar su razni glodari koji ga nose doživotno ali se sami nikada ne razbole.

Virus se prenosi sa glodara na čoveka i do sada nije bilo poznatih slučajeva da se prenosi sa čoveka na čoveka tako da situacija sa kruzera može da bude početak ozbiljne epidemije ako se ispostavi kao tačno da je prenos izvršen sa čoveka na čoveka.

Prenosi se aerosolno, direktnim kontaktom, ugrizom i konzumacijom hrane koja je zaražena.

Soj HSP koji napada srce i pluća ima mortalitet do 40 procenata, a soj Hantaan do 15 procenata. Na balkanu je zabeležen soj Dubrava koji ima mortalitet do 12 procenata.

Za hantavirus ne postoji lek i jedino lečenje koje postoji je suportivno, tj. kiseonik, dijaliza i intezivna nega. Bilo je pokušaja lečenja antivirotikom ribavirinom ali je efekat bio ograničen.