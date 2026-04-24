Ulazak Ukrajine u Evropsku uniju u narednih nekoliko godina nije realan, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković, naglašavajući da nijedno proširenje EU do sada nije sprovedeno ubrzanim tempom.

On je istakao da proces pristupanja zahteva vreme, složene pregovore i ispunjavanje brojnih tehničkih i političkih uslova, te da Ukrajina još nije ni ušla u ključne faze tog procesa.

– Nijedno proširenje Evropske unije nije se odvijalo tako brzo. Taj proces zahteva vreme, a pregovori još nisu ni prešli u ključne faze – rekao je Plenković.

Prema njegovim rečima, iako Ukrajina ima političku podršku određenih evropskih lidera, trenutno stanje pregovora pokazuje da je put do članstva dug i zahtevan.

On je dodao da do sada nije otvoren nijedan pregovarački klaster, što dodatno ukazuje na to da proces još nije ni ozbiljno započet u tehničkom smislu.

Hrvatsko iskustvo kao upozorenje

Plenković je podsetio i na iskustvo Hrvatske, koja je tokom svog puta ka Evropskoj uniji više puta pomerala rokove za pristupanje.

Time je naglasio da političke poruke i očekivanja često ne prate realan tempo pregovora i reformi koje su neophodne za članstvo.

Ukrajina, kako je naveo, mora da sprovede opsežne reforme, uključujući jačanje institucija, borbu protiv korupcije i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim standardima.

Sve glasnija realnost u EU

Izjava hrvatskog premijera dolazi u trenutku kada se među evropskim liderima sve otvorenije govori o tome da ulazak Ukrajine u EU neće biti brz proces, uprkos podršci koju Kijev ima od početka rata.

Proces proširenja Evropske unije ostaje kompleksan i dugoročan, a odluke se donose kroz niz pregovaračkih faza koje zahtevaju saglasnost svih članica.