Razarač je nazvan po Oskaru Palmeru Ostinu, američkom marincu koji je posthumno odlikovan Medaljom časti, najvišim vojnim odlikovanjem SAD, za spašavanje saborca u Vijetnamskom ratu. Američki ratni brod zadržaće se na vezu u luci Gruž do 6. maja ujutru, piše Dubrovački vijesnik.

Razarač klase Arli Berk (Arleigh Burke) u službu je uveden 2000. godine, a matična luka mu je Naval Station Norfolk.

Raspolaže modernim oružjem za protivpodmorsko i površinsko ratovanje, a ima i hangare za helikoptere.

Razarač je imao borbena delovanja i na početku iranske krize, kad je sredinom marta uspešno presreo iranski projektil srednjeg dometa usmeren prema vazdušnoj azi NATO u Turskoj.