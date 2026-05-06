Dve osobe poginule su danas u Rusiji kada se srušio laki avion koji je pratio šumske požare, preneo je TASS, pozivajući se na izvore.

"Prema preliminarnim podacima, danas oko 13 časova po lokalnom vremenu, u blizini sela Koškarevo u Azovskom nemačkom nacionalnom okrugu Omske oblasti, avion Aeroprakt-22, kojim je upravljala kompanija Aviabaza LLC, srušio se tokom izvođenja radova u vazduhu", saopštila je Kancelarija transportnog tužioca Zapadnog Sibira.

Dve osobe su poginule u nesreći, rekao je izvor iz policije za TASS.

