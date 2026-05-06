Špansko ministarstvo zdravlja potvrdilo je u utorak uveče da će primiti brod "MV Hondius" na Kanarskim ostrvima "za tri ili četiri dana", ali još nije odlučeno u koju će luku u Španiji brod nakon toga tačno pristati.

Tri putnika umrla su od hantavirusa nakon što je sa brod isplovio iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, pre oko mesec dana.

Najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika sa broda medicinski opremljenom letelicom - britanski i holandski član posade, koji su razvili respiratorne simptome, biće evakuisani preko Zelenortska Ostrva, nakon čega će biti prebačeni na dalje lečenje u Holandiju, preneo je Gardijan.

Operaciju koordiniraju nadležne evropske i međunarodne zdravstvene institucije.

Španija je saopštila da će brod biti prihvaćen na Kanarskim ostrvima u narednim danima, gde će putnici i posada biti medicinski pregledani, zbrinuti i potom repatrirani u matične zemlje.

Na brodu, koji se nalazi u Atlantskom okeanu sa oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, zabeleženo je više obolelih, a najmanje tri osobe su preminule, dok su dva slučaja laboratorijski potvrđena kao hantavirus.

Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), postoji sumnja na retki oblik prenosa sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima, što uključuje osobe koje su delile kabine ili bile u bliskom kontaktu na brodu.

Prema podacima zdravstvenih službi, do sada je prijavljeno sedam sumnjivih slučajeva, uključujući i preminule putnike, dok se testiranja i epidemiološka istraga nastavljaju.

SZO i nacionalne službe prate situaciju i sprovode mere kontrole infekcije na brodu.

