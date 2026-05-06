Gradonačelnik Tajpeja Čang Van-an izjavio je da gradska uprava Tajpeja sprovodi projekat istrebljenja pacova na nivou celog grada i da će sprovesti čišćenje u svih 12 okruga najmanje po jednom nakon što su prijavljena dva slučaja infekcije hantavirusom koju prenose glodari, od kojih je jedan bio fatalan.

Izvođači radova na unutrašnjem preuređenju ili projektima urbane obnove, kao i oni koji ruše stare zgrade, moraju periodično da podnose izveštaj o kontroli pacova gradskoj upravi, pre početka radova i ponovo tokom izvođenja radova, rekao je Čang novinarima na konferenciji za medije, prenosi Tajpej tajms.

Pozivajući se na izveštaje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Centara za kontrolu i prevenciju bolesti i Ministarstva životne sredine, Čang je naveo da broj slučajeva hantavirusa nije porastao i da je u skladu sa podacima iz prethodnih godina.

"Građani treba da budu uvereni da se gradska uprava bavi ovim problemom", kazao je on.

Odeljenja gradske uprave Tajpeja marljivo rade na suzbijanju aktivnosti pacova od početka godine, pri čemu Odeljenje za zaštitu životne sredine predvodi patrole i mere dezinfekcije, naveo je Čang.

Kako je istakao, cilj je da se spreče pacovi da ulaze u stambene objekte, uskrati im se izvor hrane i onemoguće im mesta za pravljenje gnezda.

Odeljenje za zdravlje potvrdilo je da nema novih infekcija hantavirusom u Tajpeju, dok je Odeljenje za civilne poslove pojačalo mere za podizanje svesti o sprečavanju najezde pacova i održavanje parkova u zajednici čistim i bezbednim, rekao je Čang.

Prvi slučaj hantavirusa u 2026. godini u Tajpeju zabeležen je u januaru.

Žrtva je bio muškarac u 70-im godinama koji je živeo u okrugu Dan.

Preminuo je od sepse komplikovane otkazivanjem više organa i upalom pluća osam dana nakon pojave simptoma.

Drugi slučaj je identifikovan sredinom marta u Novom Tajpeju.

Muškarac je hospitalizovan i lečen je do 30. marta, nakon čega je otpušten.

Hantavirusi su porodica virusa koji prvenstveno inficiraju male sisare, ali mogu da se prenesu i na ljude.

U teškim slučajevima, virus dovodi do oštećenja pluća, srčane insuficijencije i hemoragične groznice.

Hantavirus je privukao pažnju medija nakon što su najmanje tri osobe umrle od ovog virusa na kruzeru "MV Hondius", na putu od Argentine do Zelenortskih Ostrva.