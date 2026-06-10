Brod "Advantage Victory", koji plovi pod zastavom Maršalskih Ostrva, prošao je kroz Ormuski moreuz 27. maja bez javno označenog odredišta, preneo je Tajms of Izrael.

Kasnije je njegov AIS signal pokazao oznaku "NL RTM", što ukazuje na luku Roterdam u Holandiji, s planiranim dolaskom 7. jula.

Prema podacima o kretanju broda, tanker je prethodno bio natovaren iračkom naftom u Basri krajem februara i početkom marta, a trenutno se nalazi kod obale Madagaskara.

"Kpler" je naveo da je ovo prvi tanker sa naftom namenjenom Evropi koji je prošao kroz Ormuski moreuz od početka marta, kada je, kako je navedeno u izveštaju, došlo do zastoja u saobraćaju nakon eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela i Irana.

U istom periodu, ukupno oko 103 tankera napustilo je Zaliv kroz Ormuski moreuz, prevozeći približno 185 miliona barela sirove nafte.

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