Poslanik DPK Eman Rahmani ocenio je da premijer Aljbin Kurti traži više od dve trećine vlasti, što prema njegovim rečima, predstavlja težnju ka apsolutnoj kontroli, a ne ka redovnom upravljanju tzv. Kosovom.

Rahmani je, navodeći primere država u kojima se, kako je istakao, beleže visoki procenti podrške, poručio da takvi politički zahtevi nisu uobičajeni u pluralističkim demokratijama, prenosi Gazeta ekspres.

„Aljbin Kurti je navodno zatražio preko 80 poslanika, odnosno više od 67 odsto glasova. U evropskim pluralističkim demokratijama, jedna partija ili lider retko dolazi ni blizu 50 odsto, a kamoli 67 odsto. Kada se traže dve trećine vlasti, ne traži se upravljanje, već apsolutna kontrola. Danas živimo sa znacima autoritarizma. Da li Aljbin Kurti traži i više od toga?“, upitao je Rahmani.

Premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti izjavio je danas, nakon što je Pokret Samoopredeljenje uputio poziv Demokratskoj partiji Kosova i Demokratskom savezu Kosova da zajedno predlože tri imena za predsednika, da se od opozicije očekuju konkretna imena do sutra uveče.

Predsednik Demokratske stranke Kosova Ljumir Abdidžiku pozvao je tzv. kosovskog premijera Aljbina Kurtija da se odluči da li želi politički dogovor sa DSK i da, u slučaju da želi, razgovara sa njima, i dodao da mogu predložiti Vjosu Osmani za predsednicu ukoliko im Kurti garantuje 66 glasova za nju.