Prema navodima iranskih medija, američki dron tipa General Atomics MQ-9 Riper pogođen je dejstvom protivvazdušne odbrane IRGC-a iznad oblasti Džam u provinciji Bušehr.

Kako prenosi Al Džazira, letelica se potom srušila na jugu Irana, u blizini obale Persijskog zaliva.

Iranska državna televizija emitovala je snimke za koje tvrdi da prikazuju trenutak obaranja drona, kao i njegove ostatke na zemlji.

Prema navodima zvaničnog Teherana, incident predstavlja deo odgovora na, kako tvrde, američke vojne aktivnosti u regionu.

Korpus čuvara islamske revolucije saopštio je da zadržava pravo da odgovori na svako narušavanje iranskog vazdušnog prostora.

Napetosti između Teherana i Vašingtona dodatno su porasle poslednjih dana, dok se situacija na Bliskom istoku i dalje pažljivo prati.

Za sada nije bilo zvanične potvrde iz Sjedinjenih Američkih Država o navodima iranske strane.

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