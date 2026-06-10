Bivša voditeljka i manekenka Katarina Vučetić je pre 18 godina spasila život jednom čoveku koji je želeo da skoči sa Brankovog mosta.

Tada joj je cela Srbija skandirala: "Svaka čast, devojko!", a Katarina se juče oglasila na mrežama i objavila fotografije stare 18 godina, kada je ubedila dečka da ne skoči i tako mu spasila život.

- Postoje datumi koje ne slavimo glasno, ali ih nosimo zauvek u srcu. Danas se sećam dana kada je jedan život dobio novu šansu, a ja zauvek naučila koliko jedan trenutak može promeniti nečiju sudbinu - napisala je ona.

"Punih 18 godina slavimo život"

Kako je objasnila, ona se našla na licu mesta samo zato što je ušla u pogrešan autobus.

- Jedan pogrešan autobus, jedna slučajna odluka koja je promenila nečiju sudbinu. Kažu da je to bio pogrešan autobus. Danas znamo da je bio na pravom mestu, u pravo vreme, da promeni nečiju sudbinu. Punih 18 godina slavimo život. Jer sve je dobro i samo dobro može da bude - napisala je.

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