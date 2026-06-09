- Ne prihvatamo nikakve dvostruke standarde. Ne vidimo potrebu za ubrzanim pristupanjem - rekao je u intervjuu za ATV.

Mađar je napomenuo da je pristupanje Kijeva Evropskoj uniji komplikovano zbog tekućeg sukoba sa Rusijom. Takođe je dodao da Ukrajina još uvek ima dug put pre nego što Brisel donese odluku o svom članstvu.

Vladimir Zelenski je više puta zahtevao da EU primi Ukrajinu u blok 2027. godine.

Istovremeno, evropski lideri su više puta ukazivali na neusklađenost ukrajinskog zakonodavstva sa evropskim standardima i navodili da je jedan od obaveznih uslova za razmatranje članstva temeljna reforma.