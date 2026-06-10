Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u programu "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu.

U razgovoru sa Bojanom Bilbijom, predsednik govori o ključnim izazovima sa kojima se Srbija suočava, odnosima u regionu, ali i o globalnim političkim kretanjima koja utiču na međunarodnu scenu.

Tokom emisije očekuje se da predsednik iznese stavove o najvažnijim domaćim i spoljnopolitičkim pitanjima, kao i o budućim izazovima pred Srbijom.

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da njegovi politički protivnici pretnjama upućenim njemu i njegovoj porodici šalju poruku svim pristojnim građanima Srbije da ne mogu i ne smeju da imaju pravo na slobodno mišljenje.

Vučić je gostujući na Radio Beogradu podsetio da je pre 18 godina, kada je bio u opoziciji, gostovao na tom radiju i da je tada izjavio da njihove poruke ne treba da budu poruke sukoba i mržnje već ekonomskog razvoja, novih investicija, spašavanja Srbije u teškim uslovima, borbe protiv korupcije i kriminala.

U emisiji je pušten audio snimak tadašnjeg Vučićevog gostovanja u kome je rekao:

"Da to budu poruke koje će ljudi razumeti kao poruke normalne i pristojne Srbije. Dakle, da, mi jesmo protiv režima Borisa Tadića, ali kad pobedimo želimo da Boris Tadić bude normalan politički protivnik koji neće imati nikakve probleme u ovoj zemlji, da njegova deca žive dobro, normalno i bolje nego danas. Dakle, ja mislim da je to ideal jedne zdrave, pristojne i normalne Srbije kakvu najveći broj građana Srbije hoće. Već sam govorio da to nema nikakvog smisla i ko smo mi da govorimo o nečijoj deci, porodici, bez obzira što ja sve najgore mislim o politici Borisa Tadića".

Vučić je istakao da je tada govorio ono što misli i ono što je bila politika Srpske napredne stranke i istakao da je ponosan na to.

"Drugačije je vreme danas. Moramo da razumemo i naše protivnike, bar donekle. Danas, u eri socijalnih mreža, naši politički protivnici, ako vas ne nazovu zlikovcem, majmunom, ludakom, ne opsuju majku i sve po spisku, ako ne kažu neku najtežu reč, ne mogu da privuku pažnju. Danas na socijalnim mrežama je 90 odsto građana Srbije, ili 87, 88 odsto, koliko, kako god. Dakle, i svi ti ljudi u stvari žele da vide nešto što je atraktivno. Ne žele da se udubljuju, žele da to bude i površno", naveo je Vučić.

Kako je rekao, veoma je teško u takvim uslovima zameriti političkim protivnicima to što nekad idu sa snažnijom retorikom, sa nečim ekspanzivnim, snažnim, jakim... "Dakle, umesto da se ponašaju na ozbiljan i odgovoran način, lakše im je ovo. I čini im se da donosi bolje rezultate, jer dobiju više lajkova ili više pregleda. Ali to nije politika. I to sam pokušao da mojim nekim nekadašnjim drugovima, nekadašnjim ili svakako i današnjim poznanicima, da objasnim to bezbroj puta na iskren način - nećete tako pobediti na izborima", kazao je Vučić. Zapitao je da li nego u Srbiji zna kako se zovu deca Borisa Tadića.

"Siguran sam da niko u Srbiji ne zna. Ne znam čak ni ja. Drugih protivnika? Ne znam čak ni ja", rekao je Vučić i dodao da ipak svi znaju imena njegove dece. Kako je rekao, ne zato što su se njegova deca dobrovoljno pojavljivala već zato što su bila meta najtežih i najžešćih napada.

"Ali promenila su se vremena i mogu da razumem sve, ali ne mogu baš da razumem kad kažu da neko dete treba tuširati ili čoveka ili bilo koga tuširati osiromašenim uranijumom ili i posle toga da radi u rudniku. Ili posle toga pravdati. Ma nije problem da radi u rudniku, znate. To je pristojan, to je težak rad, ali to je za pristojne i dobre ljude. I dobra je i zarada. Ali nisu oni na to mislili, nego su oni mislili na prinudni rad", rekao je Vučić. To je, istkakao je Vučić, poruka svim pristojnim građanima Srbije da ne mogu i ne smeju da imaju pravo na slobodno mišljenje.

Incident u Frankfurtu

Osvrnuo se i na napad na novinara "Vesti" tokom tribine "ProGlasa" u Frankfurtu.

- Za mene je ovo što se dogodilo u Frankfurtu... Pozvao sam Vicelarevića i izvinio sam mu se. Najpre, niko iz sale nije reagovao, niko nije ustao da zaštiti tog čoveka. Niko ni sa bine, ni iz gledališta, nije rekao "pustite čoveka, ne smemo ovo da radimo, ima pravo da pita". To je prva šokantna stvar, objasniću posle zašto. Druga, još gora, je da gotovo niko nije osudio taj jeziv napad. Nije stvar u tome jeste li mu naneli lake ili teške povrede već u tome da je to pokušaj da unizite čoveka. Zamislite kako se osećala njegova porodica. Šta mislite kako bi se osećalo vaše dete da neko to vama uradi? Kako niste, ljudi, pošli od toga. Dakle, mi ni posle toga nismo dobili reakciju. Dobili smo reakciju kao da ga je vlast ubacila - poručio je Vučić.

Niko od njih, nastavio je on, nije rekao da im je žao njega ili njegove porodice.

- Njima nije žao. Oni žale sebe zato što nekome sad moraju da objašnjavaju zašto se to dogodilo. Je l' vi razumete dokle je to sve došlo? Razumete li dokle smo otišli? Nije im palo na pamet da su upravo oni koji su kreirali tu atmosferu. Ja razumem frustracije tog čoveka iz Šapca, ali ga je neko naterao da to uradi. On učestvovao u incidentu, a pravio se kao da se ništa nije dogodilo.

"Ćaci" po nalogu Marije Vasić



"Znate kako je nastao 'ćaci'. Po nalogu Marije Vasić koja je rekla 'izmislite nešto da oni ispadnu nepismeni, a mi elita".

Dešavanja iz 2008.

- Tada je bio skup, najavili smo ga kao obično, sve prijavili policiji, da završimo kod Predsedništva. Kada smo krenuli u šetnju, rekli su da će zaustaviti. Mi smo na Trgu Republike, imali smo problema sa skupinama ljudi koji su želeli incidente, koji nisu bil ideo skupa. Ja sam se posvađao sa jednim od njin, rekao mi je "Nećeš na kerove". Ja sam rekao šta hoćeš ti, i nosili su kamenice.

Policija je krenula već ka nama,bideo sam da svi beže, ja sam potrčao napred kod Doma omladine, bilo nas je nekoliko, bio je žestok napad brigada i ostao je uz mene samo Slaviša Kokeza, on se nije uplašio. Zagrlio me i primio dobar deo udaraca, pa su tukli i udarali mene. On je dobio teške telesne povrede, ja sam imao 6 masnica od pendreka i bubrega. Ja sam bio bezobrazan i rekao sam to jedanput, kada su me udarili prvi, drugi put, nisam video da li su znali koga udaraju. Kao da su dobili nalog, Dačić je bio ministar policije ,ali nije on donosio odluku. Ja sam bio drzak i odgovarao sam brutalno policajcima, svašta sma im rekao, oni su me prvo udarili, ali ja nisam smeo to da radim .Oni su nastavili da me udaraju, nije da nema tu mali deo moje krivice - kaže Vučić.

Kaže da nije ni podigao ruku niti napao policiju nijednom.

- Oni nama nisu htel ida dozvole jednu jedinu šetnju. Nisam mogao da verujem, posle kada je došla majka preminulog Ranka Panića. Nekoliko meseci posle toga, ka da smo napravili taj veliki skup, samo smo čekali da izađemo iz tih nemira, da se vratimo u normalno stanje. Nije tada bio nijedan slobodan medij, Nova, N1 itd. prepušteni sam sebi. Aii ja sam 2008. sam zna oda će ogroman broj ljudi biti otpušten, da ne vode odgoovrnu politiku, da se sve svodi na to kako da dobiju izbore, da ne promišljaju - kaže Vučić.

Borba za budućnost

-2014. kada smo donosili teške mere, to smo morali da držimo na niskom nivou tri godina da bismo zemlju izvukli. Tada smo bili srednje visoko zadzužena zemlja, a danas smo nisko zadužena zemlja. Za to vam je potrebna hrabrost, promisao, borba za nešto što vidite u budućnosti. Oni su živeli od izbora do izbora, od kombinacije do kombinacije. Važno je da imaš legitimitet, većinu u narodu, a ne jednog ili dva poslanika više.

Izbori za nekoliko meseci

Predsednik Srbije najavio je danas da će na skupu koji će biti održan 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, za koje je kazao da će biti održani za nekoliko meseci.

Vučić je to rekao za Radio Beograd, dodajući da izbori neće biti održani u julu i avgustu. "Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje... Sačekaćemo da ovaj najbogatiji deo Srbije da se vrate iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacija, i da uživaju tokom leta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. A, da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u julu i avgustu", rekao je Vučić.

Govoreći o najavljenom skupu 27. juna u Beogradu, Vučić je pozvao sve građane da dođu i da čuju, kako kaže, lepu poruku. "

Mi na tom skupu 27. juna nećemo da pljujemo nikoga, nećemo da govorimo loše ni onima koji su terorisali ovu zemlju godinu i po dana, nećemo da govorimo loše ni onima koji najgore stvari govore o našoj deci. Zato što hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi i mržnje. Hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini, ljubavi prema svojoj zemlji, prema svom narodu i mržnje koju oni sipaju svakog dana", rekao je Vučić.

Naveo je da će tog dana država izaći i sa planom i programom, ali će se znati i kako će se zvati lista SNS-a pred najavljene vanredne izbore. Dodao je i da je ideja da se na skup 27. juna dovedu deca i da im se omogući da se igraju.

- Moramo da napravimo razliku od onih koji spas vide u nasilju. Oni danas govore, nećemo da pobedimo ali ćemo da proglasimo da su izbori pokradeni. Biće tolika razlika da neće moći da kažu ništa. Izbori će biti za tri,četiri meseca. Izbori su tu, ne vidim da je to problem, neće biti ni u julu ni u avgustu.

- Ne mogu da vam govorim poslednje rezultate istraživanja, u mladosti je teško pridobiti nekoga ko želi da bude buntovan. Različiti su principi po kojima glasaju. Na fakultetu sam dožvljavao kao ozbiljnu stvar, učim do 5 ujutru i treba da izađem na ustavno pravo, oni upadaju unutra idemo svi na Terazije da slušamo Leku, Jokanovića. Tu je bio i Vesić, ja bih im uvek odbrusio brutalno i uvek je bilo drago tim profesorima koji su bili tu koji su htel ida rade.

- Ja sam hteo da radimo, a bilo mi je teško da nađem svedoke za ispit za Ustavno pravo, dobio sam 10. Nisam bio za Miloševića, nije me to zanimalo, tada sam imao stipendiju, nisam nikoga poznavao, bio u vlasti, dobio sam je svojim znanjem. Ja imam ogromno razumevanje za ovu decu, ne krivim ih, ja krivim one koji su stariji a koji su to radili smišljeno, želeći da iskoriste te mlade ljude. Sada su im se izmigoljili sad su im i arogantni i bahati, što je tačno. Ali nosi i energiju, Vesić je bio lud za Demokratsku stranku, vikao po hodnicima, donosio broošure. Nisam bio saglasan sa tim, ali sam poštovao tu energiju.



Kako je sprečena revolucija

"Ispričaću vam kako je sprečena revolucija. U jednom trenutku vidim da sve ide naopako, kažem da ja više ne mogu da glumim budalu. Osećao sam da se iza svega krije veliki politički pokret koji bi da sruši državu. Savetnici su mi govorili da budem fin. Morao sam nekog politički da napadnem, a oni mi kažu 'nemoj, podilazi im".

"Čudno veče je bilo 12. februara u Predsedništvu, bio je jedan profesor, bilo je mlađih ljudi, boraca, prvoboraca... Dogovorili smo se kakav će da bude otopr. Miloš Vučević je bio jedini od poznatih javnosti. Te noći smo doneli odluku da se suprotstavimo i borimo. Izvukli smo zemlju kao Feniks iz pepela. Radili smo pošteno".



"Njihova najveća popularnost nije bila 15. marta već nekoliko nedelja ranije. Četiri od pet glavnih policijskih jedinica je bilo na njihovoj strani. Sve osim one koju vodi Repac. Sve smo znali, ali smo bili spremni da se borimo. Polako smo podizali svest kod ljudi šta se dešava. Tada dolazi laž o zvučnom topu, najjezivija laž uz onu o dečaku iz Valjeva. Te leži trebalo je da izazovu krvoproliće u Srbiji. Rusi dokazali da se to nije dogodilo."

"Pomilovaću devojčicu s Novog Beograda. Divno čeljade, dete pokušalo da se ubije. Samo je pokušala da pobegne".

"Nisu hteli da puste policiju da izvrše uviđaj posle ubistva Milice Živković. Nisu krivi mladi ljudi, već Đokić i političari koji bi da se dokopaju vlasti".

Ubistvo na Senjaku

-Težak slučaj za policiju i tužilaštvo. Nije on još ni za šta optužen, vodi se istraga. Biće onako kako sudovi budu presudili, samo su oni merodavni. Niti spadam u one koji vode hajku protiv Milića, niti u one koji ga štite. Veoma jedan težak i komplikovan slučaj. Ja to slušam od svojih prijatelja "ma ne, zašto ti njega štitiš?" U stvari, to su oni imaju neke interese. Slušam od drugih prijatelja "zašto uopšte gonite Milića?"

Plate i penzije

"Prosečna plata u martu bila je 1.037 evra i bila je najveća u regionu Zapadnog Balkana, a penzija 56 hiljada i nešto. Biće penzioneri ubrzo obradovani. Biće im značajno povećanje penzija, gledaćemo da ne bude 1. januara, već ranije, biće još toga za penzionere u tom paketu."

O kandidaturi za premijera, rekao je:

"Razmišljamo o tome svaki dan. Imaćemo i večeras važan sastanak".





