Peter Mađar, lider opozicije i čovek koga mnogi vide kao potencijalnog budućeg premijera Mađarske, najavio je mogući veliki zaokret u politici Budimpešte prema Moskvi, poručivši da bi njegova vlada podržala sankcije Rusiji ukoliko o tome postoji saglasnost svih članica Evropske unije.

U intervjuu za nemački magazin „Špigl“, Mađar je rekao da će poštovati zajedničke odluke Evropske unije ukoliko budu donete jednoglasno.

– Ako u Evropskoj uniji postoji jednoglasnost, onda ćemo, naravno, podržati sankcije – rekao je Mađar.

Njegova izjava izazvala je veliku pažnju širom Evrope jer predstavlja potpuno drugačiji ton u odnosu na politiku koju je godinama vodila vlada Viktora Orbana.

Mađarska je tokom rata u Ukrajini više puta blokirala, usporavala ili osporavala pojedine sankcione pakete protiv Rusije, zbog čega je često dolazila u sukob sa Briselom i pojedinim evropskim prestonicama.

Govoreći o odnosima sa Rusijom i Ukrajinom, Mađar je naglasio da Mađarska želi dobre odnose sa svim susedima, ali je istakao da neće menjati stav kada je reč o vojnom angažovanju.

– Nećemo slati oružje niti vojnike. Nećemo pružati vojnu pomoć, ali ako u Evropskoj uniji postoji jedinstvo oko sankcija Rusiji, podržaćemo ih – rekao je on.

Od početka rata u Ukrajini Evropska unija usvojila je ukupno 20 paketa sankcija protiv Rusije, koji obuhvataju finansijski, energetski, trgovinski i vojni sektor, kao i veliki broj ruskih zvaničnika, kompanija i institucija.

U međuvremenu, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas potvrdila je da su u toku pripreme za novi, 21. paket sankcija protiv Moskve.

Budimpešta je pod vođstvom Viktora Orbana često bila usamljena u evropskim raspravama o Ukrajini. Mađarska je više puta koristila pravo veta ili odlagala odluke koje su se odnosile na dodatnu pomoć Kijevu i nove mere protiv Rusije.

Zbog toga se izjava Petera Mađara tumači kao mogući signal da bi, u slučaju promene vlasti, Mađarska mogla da promeni dosadašnji kurs i približi se većinskom stavu Evropske unije prema Moskvi.