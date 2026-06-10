Ukrajinske oružane snage izgubile su preko 230 vojnika u proteklih 24 sata u zoni dejstva ruske grupe snaga „Sever“, koja je poboljšala svoju taktičku situaciju, saopštilo je u sredu rusko Ministarstvo odbrane.

- Neprijatelj je izgubio više od 230 vojnika, oklopno borbeno vozilo „Kozak“, 17 vozila, stanicu za elektronsko ratovanje i radar za otkrivanje vazdušnih ciljeva RADA RPS-42 izraelske proizvodnje - navodi se u izveštaju.

Rusko Ministarstvo odbrane isitče da su jedinice grupe snaga „Sever“ poboljšale svoj taktički položaj.

- Naneli su gubitke u ljudstvu i tehnici Oružanim snagama Ukrajine u blizini naselja Krasnopolje, Lužki, Mogrica, Ulanovo, Hotenj i Volnaja Sloboda u Sumskoj oblasti - navodi se u saopštenju ruske strane.

U Harkovskoj oblasti, četiri mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigada teritorijalne odbrane poražene su u područjima naselja Šipovatoe, Sosnovi Bor , Redkodub, Rubežnoje i Izbickoje, dodaje ruska strana

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