Nesreća se dogodila u blizini grada Muzaferabad, glavnog grada pakistanskog dela Kašmira, tokom protesta i štrajka koje je organizovao Zajednički narodni akcioni komitet, nedavno zabranjeni savez različitih grupa.

Vojska nije nagovestila bilo kakvu povezanost između protesta i pada helikoptera, piše AP.

Svedoci su izjavili da se helikopter srušio ubrzo nakon poletanja sa heliodroma. Vozila hitne pomoći brzo su stigla na mesto nesreće i prevezla žrtve u obližnju bolnicu.

„Timovi za spasavanje i izvlačenje odmah su stigli na mesto pada“, saopštila je vojska, dodajući da je formirana istražna komisija koja će utvrditi tačan uzrok nesreće.

Predsednik Pakistana Asif Ali Zardari i premijer Šehbaz Šarif izrazili su žaljenje zbog nesreće i odali počast poginulim vojnicima. U odvojenim saopštenjima uputili su saučešće porodicama stradalih.

Načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, takođe je izrazio duboku tugu zbog gubitka života i uputio saučešće porodicama poginulih, navodi se u saopštenju.

Ovakve nesreće nisu retkost u Pakistanu. U septembru 2025. godine jedan vojni helikopter, koji je bio na rutinskom letu, srušio se na severu zemlje, pri čemu su poginula dva pilota i tri tehničara koji su se nalazili u letelici.

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