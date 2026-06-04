Moskva će proceniti stav Budimpešte na osnovu konkretnih postupaka i izjava Mađarske, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Govoreći na marginama Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF), diplomata je naglasila da Moskva prima k znanju izjave predstavnika novog mađarskog rukovodstva o bilateralnim odnosima i situaciji u Ukrajini.

„Naše odluke ćemo zasnivati na konkretnim slučajevima i izjavama“, rekla je Zaharova tokom brifinga.

Ranije je Zaharova izjavila da Rusija i Mađarska imaju dobre izglede za saradnju u nizu oblasti.