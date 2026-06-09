U objavi na društvenoj mreži Iks, ambasada je napisala da su otpravnica poslova ambasade SAD u Budimpešti Kerolajn Sevidž i general-major Metju Vudrof iz Nacionalne garde Ohaja prisustvovali "impresivnoj demonstraciji savezničke spremnosti i posvećenosti regionalnoj saradnji".

"Američke, mađarske i srpske snage okupile su se u Šandorfalvi na još jednoj uspešnoj godini trilateralnog treninga. Otpravnica poslova Ambasade SAD u Budimpešti Kerolajn Sevidž i general-major Metju Vudrof iz Nacionalne garde Ohaja bili su na terenu kako bi prisustvovali impresivnoj demonstraciji savezničke spremnosti i posvećenosti regionalnoj saradnji", napisala je ambasada.

Ambasada je objavila i post Kerolajn Sevudž koja je istakla da je bila impresionirana gledajući kako Nacionalna garda Ohaja, Mađarske odbrambene snage i Vojska Srbije zajedno vežbaju na godišnjoj trilateralnoj vežbi osmišljenoj za jačanje NATO interoperabilnosti i regionalne bezbednosti.

Zajednička taktička vežba Vojske Srbije i Mađarske vojske "Komšije 2026" fokusirana je na unapređenje koordinacije i taktičkih sposobnosti, uz učešće jedinica za specijalne operacije i nastavak je intenzivne vojne saradnje Srbije i susedne Mađarske.