Prema navodima proizvođača, kompanije "Fajer Point“, prvi test novog presretača obavljen prošle sedmice ocenjen je kao "prilično uspešan“. U firmi tvrde da bi već od avgusta mogli da proizvode tri rakete dnevno, ali da će serijska isporuka zavisiti od dolaska ključnih uvoznih komponenti, koje se očekuju tek naredne godine.

Razvoj sistema privukao je pažnju evropskih partnera. Ukrajinski i evropski zvaničnici navode da je "Fajer Point“ vodio razgovore sa nemačkim Hensoldtom o radarima, francuskim Thalesom o senzorskim rešenjima, italijanskim Leonardom o sistemima za praćenje ciljeva, kao i sa norveškim Kongsbergom o tehnologijama komandovanja i kontrole.

Koliko je FP-7.x blizu "patriotu"?

Prema dostupnim informacijama, FP-7.x projektovan je da presreće ciljeve na visinama do 25 kilometara, što ga po tom parametru približava mogućnostima sistema "patriot". Takođe, raketa bi trebalo da poseduje brzinu dovoljnu za presretanje balističkih projektila.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da između dva sistema postoje značajne razlike.

Dok "patriot" koristi izuzetno precizno radarsko navođenje zasnovano na moćnim zemaljskim radarima tokom celog procesa presretanja, ukrajinski sistem kombinuje radarsko vođenje sa infracrvenim samonavođenjem u završnoj fazi leta, oslanjajući se na toplotni potpis cilja.

Takav pristup može biti efikasan protiv određenih pretnji, ali se termalno navođenje generalno smatra ranjivijim na mamce i elektronska ometanja u poređenju sa naprednim radarskim sistemima.

Tom Karako, stručnjak za protivraketnu odbranu iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu, smatra da bi FP-7.x mogao da postane važan deo ukrajinskog slojevitog sistema PVO, koji već uključuje sovjetske sisteme, američke rakete Hawk i nemačke presretače IRIS-T.

Međutim, prema njegovim rečima, malo je verovatno da će novi ukrajinski sistem u skorije vreme moći potpuno da zameni "patriot".

„Za odbranu od čitavog spektra pretnji neophodno je koristiti različite vrste sistema i oružja“, ocenjuje Karako, ističući da FP-7.x treba posmatrati kao dopunu, a ne kao direktnu zamenu za američki protivraketni štit.

Kompanija koja je već iznenadila skeptike

„Fajer Point“ je i ranije uspevao da demantuje sumnje stručne javnosti. Mnogi su prošle godine dovodili u pitanje sposobnost kompanije da razvije jeftine krstareće rakete, ali je ona u međuvremenu predstavila dron dugog dometa FP-1, koji je korišćen u napadima na ruske rafinerije i druge ciljeve duboko u pozadini.

Pored toga, sistem srednjeg dometa FP-2 aktivno se koristi za napade na ruske logističke kapacitete na okupiranim teritorijama Ukrajine.

Stručnjaci navode da ova sredstva nisu posebno teško uočljiva, ali uspešno koriste slabosti ruske radarske mreže, što je dodatno povećalo interesovanje za novi protivraketni projekat.

Rat kao poligon za ubrzani razvoj

Konsultant za odbranu Mark Lange upozorava da je razvoj antibalističkih sistema jedan od najzahtevnijih zadataka u vojnoj industriji.

„Takve rakete je izuzetno teško testirati, a njihovo usavršavanje zahteva godine rada i veliki broj stvarnih presretanja“, ističe Lange.

Ipak, Ukrajina se nalazi u specifičnoj situaciji. Kontinuirani ruski balistički napadi predstavljaju ozbiljnu pretnju, ali istovremeno omogućavaju ukrajinskim inženjerima da stiču dragoceno borbeno iskustvo i podatke koje druge zemlje često prikupljaju decenijama tokom razvoja sličnih sistema.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da bi FP-7.x, iako verovatno neće zameniti "patriot", mogao da postane važan element buduće ukrajinske protivraketne odbrane.