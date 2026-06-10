Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je rekao da je Srbija pre deset godina bila suočena sa ozbiljnim ekonomskim izazovima i da je bilo potrebno nekoliko godina discipline kako bi se zemlja finansijski stabilizovala.

- Kada smo 2014. donosili teške mere, to smo morali da držimo na niskom nivou tri godine da bismo zemlju izvukli. Tada smo bili srednje visoko zadužena zemlja, a danas smo nisko zadužena zemlja - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da su za takve poteze potrebni hrabrost, dugoročna vizija i spremnost da se donose nepopularne odluke.

- Za to vam je potrebna hrabrost, promisao, borba za nešto što vidite u budućnosti. Oni su živeli od izbora do izbora, od kombinacije do kombinacije - rekao je Vučić.

Govoreći o političkoj stabilnosti, predsednik je naglasio da je najvažnije imati podršku građana.

- Važno je da imate legitimitet, većinu u narodu, a ne jednog ili dva poslanika više - poručio je Vučić.