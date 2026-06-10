Kada se pomene penzija, mnogi automatski misle da je uslov za nju samo redovno zaposlenje. Međutim, propisi u Srbiji omogućavaju ostvarivanje penzije i osobama koje nikada nisu bile u radnom odnosu – pod jednim važnim uslovom: da su samostalno uplaćivale doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ova opcija je od posebnog značaja za građane koji su radili povremene poslove, pomagali u porodičnom biznisu, bavili se poljoprivredom, živeli od privatnih prihoda ili na druge načine nisu imali standardni ugovor o radu. Dobrovoljna uplata doprinosa omogućava im da stvore penzijski staž i kasnije ostvare pravo na redovna primanja, isto kao i osobe koje su bile u stalnom radnom odnosu.

Kako funkcioniše dobrovoljno penzijsko osiguranje?

Upravo to je ključna razlika – za PIO fond nije presudno da li je osoba bila zaposlena, već da li su za nju uredno uplaćeni doprinosi. Građani koji žele da obezbede buduću penziju mogu da se uključe u sistem dobrovoljnog osiguranja, i na taj način nadomeste godine koje im nedostaju za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Pravo na dobrovoljno osiguranje imaju punoletni građani Srbije koji nisu obavezno osigurani po nekom drugom osnovu. Ova mogućnost posebno je važna za one koji duži period nisu bili zaposleni, ali žele da obezbede prihod u starosti.

Koliko staža je potrebno za penziju?

Starosna penzija se ne ostvaruje samo navršavanjem određenih godina života. Potreban je i minimalni penzijski staž, koji se može steći upravo kroz urednu uplatu doprinosa. Na taj način, i osobe bez klasičnog radnog odnosa mogu kasnije da odu u penziju pod istim uslovima kao i redovni zaposleni.

Zašto mnogi ne znaju za ovu mogućnost?

Veliki broj građana još uvek veruje da penzija nije moguća bez ugovora o radu. Zato mnogi tek pred kraj radnog veka otkriju da su mogli da uplaćuju doprinose i tokom perioda kada nisu imali posao. Stručnjaci godinama upozoravaju da je informisanost o dobrovoljnom penzijskom osiguranju i dalje nedovoljna, iako predstavlja važnu sigurnosnu mrežu za budućnost.

Investicija u finansijsku sigurnost

Za sve koji nemaju stalno zaposlenje, dobrovoljna uplata doprinosa predstavlja način da obezbede redovna primanja u starosti. Iako dodatni trošak tokom radnog veka može delovati opterećujuće, mnogi ga vide kao ulaganje u sigurniju i stabilniju budućnost.

Na kraju, kada dođe vreme za penziju, najvažnije pitanje nije da li ste imali ugovor o radu, već da li ste tokom života uredno uplaćivali doprinose i stekli dovoljan staž za ostvarivanje tog prava, piše Bizportal.