Japanska vlada usvojila je akcioni plan kojim želi da zaustavi zabrinjavajući rast broja samoubistava među decom i mladima, prenosi agencija EFE.

Premijerka Sanae Takaiči izjavila je da je reč o ozbiljnom problemu koji zahteva hitnu reakciju države.

- Samoubistva među decom i mladima su ozbiljan problem koji mora biti shvaćen veoma ozbiljno - poručila je Takaiči, prenosi agencija Kjodo.

Među merama koje su usvojene nalaze se formiranje lokalnih koordinacionih tela, saradnja sa školama i medicinskim ustanovama, ali i korišćenje veštačke inteligencije za rano prepoznavanje rizika od samoubistva.

Vlada planira i mere koje bi roditeljima omogućile bolji balans između poslovnog i privatnog života, uz podsticaje kompanijama koje pružaju podršku porodicama i roditeljstvu.

Ministar za decu Hitoši Kikavada najavio je da će sve mere biti sprovedene do kraja godine, u saradnji sa više ministarstava.

Prema najnovijim podacima japanske policije i Ministarstva zdravlja, tokom 2025. godine zabeleženo je 538 samoubistava među učenicima osnovnih, srednjih i viših škola, što je najveći broj od 1980. godine, kada je počelo vođenje statistike.

Zabrinjavajuće brojke izazvale su veliku pažnju javnosti i otvorile pitanje mentalnog zdravlja mladih u Japanu, koji se već godinama suočava sa problemom društvene izolacije, pritiska u obrazovnom sistemu i sve izraženijih psiholoških problema među decom i adolescentima.