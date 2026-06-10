Godinama je lagala da joj je suprug u Rusiji i da tamo radi, sve dok nije odlučila da oduzme sebi život. Klupko se odmotalo, a inspektori su ostali u šoku, umesto u Rusiji muškarac je završio u buretu koje je zazidano u zid štale!

Monstruozni slučaj se dogodio u selu Veliko Trnjane kod Leskovca kada je Biljana Stojanović rešila da napravi "savršeni zločin". Ubila je supruga Ivana (40) i ubacila u bure koje je napunjeno sa dva sloja betona i peska, kako se ne bi osetio miris truljenja tela. Potom ga je, kako se sumnja, Biljana zazidala u zid štale.

Zločin je, međutim, otkriven pošto je Biljana tri godine kasnije izvršila samoubistvo trovanjem. Ona se ubila u štali, gde je i pokopala supruga. Ubrzo je otkriveno da metar od tela Biljane leži još jedno, koje je bilo zabetonirano u zidu.

Bure je pronašao Ivanov brat Nenad, nako što je njegova bratanica, Ivanova ćerka, nakon samoubistva majke BIljane, u kući našla očev pasoš i tada shvatila da on zapravo i nije u Rusiji.

- Pretražujući kuću Ivan je u štali razbio jedan dograđeni pregradni zid, iza koga je video bure od 200 litara. Bilo je ozidano sa svih strana ciglama. On je razbio cigle i oborio bure, ne znajući još uvek šta će u njemu da nađe. Bure je bilo pažljivo napunjeno sa dva sloja peska i betona koji su naizmenično ređani, a na vrhu je bilo ozidano ciglama. Kada je teško bure palo na zemlju, prvo što je ugledao bila je lobanja. Odmah je pozvao policiju zbog sumnje da je u pitanju telo njegovog brata. Očigledno je da je bure bilo tako napunjeno peskom i betonom da se ne bi osećao miris truljenja tela - rekao je izvor iz istrage.

Ono što je svima bilo sumnjivo jeste da li je Biljana sve to mogla da uradi sama, bez ičije pomoći, bez saučesnika?! Njihovi poznanici kažu da je i Ivan, kao i Biljana, bio sitnije građe, ali se opet pitaju kako je uspela da njegovo telo sama, bez saučesnika, ubaci u bure.

- Ivan jeste bio mršav, ne mnogo visok i krupan. Rekao bih da nije imao više od 170 centimetara i 70 kilograma, ali je Biljana bila još mršavija - ispričao je poznanik nesrećne porodice.

Ipak, istraga je pokazala da Biljani niko nije pomagao u ubistvu supruga Ivana, niti je znao za njega, potvrđeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu.

Sumnja se da je ubistvu prethodila žučna rasprava Biljane sa suprugom Ivanom, nakon čega ga je nasmrt izbola nožem. Povod za svađu je, navodno, bio taj da je Ivan, kada se vratio iz Rusije, shvatio da ga supruga vara sa jednim mladićem.

Prema nezvaničnim informacijama, obdukcija je pokazala da je reč o Ivanu, a da su mu rane nanete nožem.

- Telo je bilo u fazi raspadanja i najverovatnije je muškarac ubijen pre nekoliko godina. Period se poklapa s prethodne tri godine, kada niko ništa nije znao o njemu, a Biljana je svima pričala da je u Rusiji, da se ne javlja i da ne želi ni sa kim kontakt. Obdukcija je pokazala da je Ivan ubijen nožem i da je imao više ubodnih rana - naveo je tada izvor blizak istrazi i dodao da postoji sumnja da je zatim osumnjičena za ubistvo Ivanu odrubila glavu sekirom:

Ovaj monstruozni zločin otkriven je u junu 2022, a sumnja se da je Ivan ubijen 2019. godine.

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