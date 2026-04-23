Trka za vođstvo francuskog centra-desnice pred predsedničke izbore sledeće godine pretvara se u otvoreni sukob dvojice bivših premijera – Gabrijela Atala i Eduara Filipa.

Kako prenosi briselski Politiko, nekadašnji saveznici Emanuela Makrona sada se sve otvorenije pozicioniraju kao rivali, pokušavajući da preuzmu politički prostor koji se rapidno menja pod pritiskom krajnje desnice i levice.

Gabrijel Atal, koji danas vodi Makronovu stranku, jasno je poručio da vidi sebe na čelu države.

– Verujem da znam kako treba upravljati Francuskom – rekao je on za nedeljnik Le Point, šaljući direktnu poruku biračima i protivnicima.

Ipak, prema trenutnim anketama, njegova pozicija nije sigurna. Istraživanja pokazuju da bi centar-desnica imala mnogo veće šanse da se domogne drugog kruga ukoliko bi kandidat bio Eduar Filip. U tom scenariju, Filip bi mogao da se direktno suprotstavi krajnjoj desnici, dok bi Atal, prema procenama, mogao da ispadne već u prvom krugu, iza i levice i desnice.

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da obojica pokušavaju da se distanciraju od predsednika Makrona, čije nasleđe sve više postaje politički teret.

Filip je otišao najdalje, otvoreno pozvavši Makrona da podnese ostavku nakon političke krize i trećeg pada vlade za manje od godinu dana.

Sa druge strane, Atal je više puta kritikovao odluku o raspuštanju parlamenta i raspisivanju vanrednih izbora 2024. godine, što mnogi vide kao početak današnje nestabilnosti.

Atal je kratko bio premijer tokom 2024. godine, ali je smenjen upravo nakon tog poteza, dok je Filip bio na čelu vlade od 2017. do 2020. godine i sada pokušava da se vrati na političku scenu kao ključni igrač.

Francuska tako ulazi u novu fazu političke borbe, u kojoj se nekadašnji Makronovi saradnici međusobno sukobljavaju za kontrolu nad državom i pravac kojim će zemlja ići u narednim godinama.