Najvažnije:

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da ne postoji rok za okončanje rata sa Iranom, prekid vatre ili odgovor Teherana na njegov zahtev za mirovni predlog.

Iranski predsednik rekao je da je američka blokada iranskih luka glavna prepreka pregovorima. Blokada je takođe ono što sprečava ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, rekao je glavni iranski pregovarač.

Cene nafte skočile usled nesigurnosti u pregovorima SAD i Irana.

SAD će danas biti domaćini druge runde pregovora između bliskoistočnih suseda usred krhkog prekida vatre u Libanu, koji je bio posledica napada Izraela i Hezbolaha, koga podržava Iran.

Ministar američke mornarice Džon Felan smenjen je sa svoje funkcije u sredu.

UŽIVO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da je naložio američkoj mornarici da dejstvuje protiv plovila za koja se sumnja da postavljaju mine u Ormuski moreuz.



"Naredio sam mornarici Sjedinjenih Država da puca i uništi svaki čamac, ma koliko mali bio (njihovi ratni brodovi su svi, 159 njih, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza. Nema oklevanja. Pored toga, naši 'čistači' mina trenutno čiste moreuz. Ovim naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp.



"Iran se jako teško snalazi da shvati ko im je vođa! Jednostavno ne znaju! Unutrašnja borba između 'tvrdolinijaša', koji teško gube na bojnom polju, i 'umerenih', koji uopšte nisu baš umereni (ali stiču poštovanje!), je luda! Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Nijedan brod ne može da uđe ili izađe bez odobrenja Američke mornarice. 'Čvrsto je zapečaćen' sve dok Iran ne bude u mogućnosti da postigne dogovor, naveo je Tramp u narednoj objavi.

Raščišćavanje Ormuskog moreuza od mina koje je, prema američkim procenama, postavila iranska vojska moglo bi da traje i do šest meseci, a takva operacija verovatno neće da bude sprovedena dok se rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne završi, saopšteno je ranije danas u brifingu Pentagona upućenom Kongresu.

Procenu je tokom zatvorenog izlaganja članovima Odbora za oružane snage Predstavničkog doma izneo visoki zvaničnik Ministarstva odbrane, a prenela su tri izvora upoznata sa sadržajem razgovora, prenosi "Vašington post".

Kako navode američki zvaničnici, ta procena ukazuje da bi ekonomske posledice sukoba mogle da traju do kraja godine ili duže, pre svega kroz visoke cene nafte i goriva.

Njujork Tajms: Moć u Iranu prelazi sa vrhovnog vođe na IRGC

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, ne vrši istu centralizovanu vlast kao njegov pokojoni otac Ali Hamnei, već moć prelazi na više komande u Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), piše Njujork tajms.

Modžtaba Hamnei, za razliku od svog oca koji je "imao apsolutnu moć nad svim odlukama o ratu, miru i pregovorima sa SAD, ne igra istu ulogu", a umesto toga, borbeni kolektiv komandanta u Korpusu islamske revolucionarne garde i oni koji su povezani sa njima su "ključni donosioci odluka o pitanjima bezbednosti, rata i diplomatije", nastavlja se u tekstu.

Nekadašnji viši savetnik Mahmuda Ahmadinedžada, Abdolareza Davari rekao je da Modžtaba "upravlja zemljom kao da je direktor odbora".

"On se u velikoj meri oslanja na savete i smernice članova odbora i oni kolektivno donose sve odluke. Generali su članovi odbora", rekao je Davari u telefonskom razgovoru za Njujork tajms.

Direktor za Bliski istok i Severnu Afriku u Čatam Hausu, sa kontaktima u Iranu, Sanam Bakil izjavio je da se novom ajtolahu uglavnom stavljaju na raspolaganje "odluke svršenog čina".

"Modžtaba još uvek nije u potpuosti pod komandom ili kontrolom", rekao je Bakil.

Hamnei se, prema izveštaju Tajmsa, krije otkako su u američko-izraelskim napadima 28. februara ubijeni njegovi roditelji, a on je teško ranjen sa teškim opekotinama i povredama koje su ograničile njegovu sposobnost govora.

Komunikacija sa njim se odvija putem pisanih poruka koje se prenose preko kurira, piše američki list.

Prema izveštaju, kombinacija njegovih povreda, bezbednosnih problema i ograničenog pristupa navodno ga je navela da delegira ovlašćenja generalima IRGC-a koji sada dominiraju odlukama o ratnoj strategiji i diplomatiji.

(New York Times)

BBC tvrdi: Snimak upada na brod možda namešten! Pojavili se sumnjivi detalji iz Ormuskog moreuza (VIDEO)

Iran prvi put naplatio putarine za prolaz kroz Ormuski moreuz

Iran je prvi put ostvario prihode od putarina za prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, saopštio je zamenik predsednika parlamenta Hamidreza Hadžibabaei, navodeći da su sredstva već uplaćena na račun centralne banke.

Iranski mediji preneli su njegovu izjavu bez dodatnih detalja o visini prihoda ili načinu naplate, javio je Fars.

Ta mera usledila je u kontekstu pojačanih tenzija i sukoba u regionu, uključujući spor sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Izraelska vojska pali kuće na jugu Libana

Prema izveštaju libanske Nacionalne novinske agencije, izraelska vojska od ranog četvrtka ujutru pali kuće u oblasti Mais Al-Džabal, koja se nalazi u južnom okrugu Mardžajun.

To područje se smatra jednim od glavnih uporišta Hezbolaha, a CNN je već zatražio zvaničnu izjavu Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) o ovim navodima.

Iran pogubio čoveka osuđenog za veze sa Mosadom

U Iranu je pogubljen muškarac osuđen zbog veza sa iranskom opozicionom grupom i izraelskom obaveštajnom službom Mosad, prenela je danas iranska novinska agencija Mizan.

Kako se navodi, pogubljeni Sultan Ali Širzadi Fahr bio je dugogodišnji član opozicione grupe Mudžahedin-e-Halk i tokom više godina imao je široku saradnju sa tom organizacijom u različitim oblastima.

Mizan dodaje da je Fahr priznao učešće u terorističkim operacijama protiv Irana.

Njegovu smrtnu kaznu potvrdio je Vrhovni sud, a izvršena je nakon okončanja svih pravnih procedura.

I Hrvati bili na zaplenjenom brodu?

Kako Index.hr nezvanično saznaje, pored ranije potvrđene četvorice crnogorskih pomoraca, na zaplenjenom brodu MSC Francesca nalaze se i dva hrvatska državljanina. Još uvek nema zvanične potvrde Ministarstva spoljnih i evropskih poslova o njihovom statusu i stanju.

Prema nezvaničnim informacijama, oni su bezbedni i životi im nisu u opasnosti.

Iranska flota čamaca u patroli



33 brza jurišna čamca IRGC-a se vraćaju u bazu nakon patroliranja Ormuskim moreuzom.

Iranci objavili snimak zauzimanja brodova

Iranska mornarica IRGC-a objavila je snimak na kojem se vidi kako su njene snage jutros zaplenile dva kontejnerska broda u Ormuskom moreuzu.

Telo novinarke Amal Halil izvučeno nakon izraelskog napada u Libanu

Telo libanske novinarke Amal Halil izvučeno je nakon izraelskog napada na jugu Libana u sredu, saopštio je zvaničnik libanske vojske. Libanska civilna odbrana je saopštila da su spasioci izvukli telo novinarke Amal Halil, koja je ubijena u vazdušnom napadu na kuću u gradu Al-Tiri, prenosi Al Džazira.

Novinarka Amal Halil, zaposlena u listu "Al Akbar", sklonila se sa koleginicom u kuću nakon prvog napada, ali je objekat potom pogođen u drugom udaru, navelo je Ministarstvo zdravlja Libana, prenosi Skaj njuz.

Spasilačke ekipe su kasnije uspele da izvuku njenu koleginicu Zeinab Faradž živu, sa povredama, nakon čega je prebačena u bolnicu gde je podvrgnuta operaciji, preneli su lokalni mediji.

Izvori: Iran ima veće vojne kapacitete nego što tvrde administracija SAD i Pentagon

Iran i dalje raspolaže značajnijim vojnim kapacitetima nego što su to javno priznali Bela kuća i Pentagon, navodi više američkih zvaničnika upoznatih sa obaveštajnim podacima. Prema njihovim navodima, oko polovine iranskog arsenala balističkih raketa i pratećih lansera ostalo je operativno na početku prekida vatre početkom aprila, prenosi Si-Bi-Es njuz.

Zvaničnici navode i da je oko 60 odsto pomorskih snaga Iranske revolucionarne garde i dalje funkcionalno, uključujući brze jurišne čamce. Iranski patrolni čamci su u sredu napali nekoliko trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, ubrzo nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio produženje prekida vatre.

Džon Felan otpušten sa mesta ministra američke mornarice

Dosadašnji ministar američke mornarice Džon Felan otpušten je sa te funkcije, saopštio je danas portparol Pentagona, Šon Parnel. Zvaničnik Bele kuće rekao je za CBS njuz da su se američki predsednik Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset složili oko potrebe za novim rukovodstvom mornarice, i da je Hegset obavestio Felana o odluci pre nego što je objavljena.

Parnel je rekao da će novi vršilac dužnosti civilnog lidera mornarice biće podsekretar mornarice Hung Cao. Cao je veteran mornarice koji se kandidovao za Senat 2024. godine kao kandidat Republikanske stranke u Virdžiniji, gde je izgubio od demokratskog senatora Tima Kejna.

Zaplena plovila pokazuje da je mornarica IRGC spremna za „odmazdu“ u Ormuskom moreuzu

Mornarica Korpusa garde islamske revolucije jutros je saopštila da je zaplenila dva plovila, uz obrazloženje da su prekršila pomorska pravila, ugrozila navigacione sisteme i kretala se bez dozvole IRGC.

Prema ocenama analitičara, Iran ovim potezom želi da pokaže da dodatno učvršćuje kontrolu nad Ormuskim moreuzom, jednom od najvažnijih pomorskih tačaka na svetu. Ovaj potez se tumači i kao vid odmazde mornarice IRGC, koja je prethodnih dana najavila odgovor nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplenile dva iranska plovila.

Poruka Teherana, prema tim ocenama, jeste da je spreman na svaku dalju eskalaciju i da njegova mornarica ima kapacitet da uzvrati na svaki potez u Ormuskom moreuzu.

BONUS VIDEO