Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da svaki incident i napad na Srpsku pravoslavnu crkvu predstavlja napad na kulturni i nacionalni identitet srpskog kulturnog nasleđa i budi sećanja na genocid i tragedije kroz koje su prolazili Srbi u Hrvatskoj, odnosno NDH tokom Drugog svetskog rata.

Selaković je na TV Prva, govoreći o vandalizmu nad crkvom Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu u Zagrebu, naveo da Ministarstvo kulture Srbije najoštrije osuđuje taj incident i istakao da je napadnuta crkva SPC kulturno dobro od izuzetnog značaja i obeležje srpskog identiteta u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj uopšte.

"Želim da ukažem na to da ovakva vrsta napada jeste uznemirujuća i itekako bolna, jer ona budi sećanje na najružnije periode 90-tih godine prošlog veka i na sve tragedije kroz koje je prolazio srpski narod, ali i na čitavu tragediju genocida koji su SPC i srpski narod preživeli u vreme na teritoriji tadašnje Hrvatske tokom Drugog svetskog rata", rekao je Selaković.

Ministar je ukazao na to da Srbija i resorno ministarstvo pozdravljaju hapšenje počinioca napada na crkvu i dodao da noćašnji incident ukazuje na atmosferu u kojoj se živi Hrvatskoj, a u kojoj bi Srbi i SPC trebalo da žive.

Takođe, ukazao je da je SPC zajedno sa srpskim narodom prošla čitavu golgotu, raspeće i užase genocida od 1941. do 1945. godine u Nezavisnoj državi Hrvatskoj (NDH).

"Ovakav jedan incident dogodio se u vreme kada se sećamo Dana sećanja proboja jasenovačkih logoraša. I sve to posmatrano u jednom zajedničkom kontekstu, bez obzira na činjenicu što nam se upravo iz hrvatske javnosti servira obojena reolucija u Srbiji prethodnih godinu i po dana, jeste što uznemirava", dodao je Selaković.

Ministar je istakao da Srbi neretko zaboravljaju da je u toku Drugog svetskog rata tadašnja Hrvatska bila jedina država u istoriji čovečanstva u kojoj je postojao državni organ - "Ured za rušenje pravoslavnih crkava".

"Pavelić je do 1942. godine pobio većinu srpskog sveštenstva, monaštva, da vas podsetim, 219 srpskih sveštenoslužitelja je ubijeno u NDH, četvorica episkopa - zagrebački Dositej koji je preminuo od posledica ustaške torture i mučenja, dabrobosanski Petar, gornjokarlovački Sava i banjalučki Platon. To su četvorica naših episkopa koji su ubijeni od strane ustaša", naveo je Selaković.

Takođe, ukazao je da je Srpska pravoslavna crkva do 1942. nije imala 20 "čitavih" hramova na teritoriji NDH, odnosno na teritoriji cele današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dela Srema u Srbiji.

"Tada je Pavelić želeo da formira takozvanu Hrvatsku pravoslavnu crkvu, i sve što se na teritoriji Hrvatske dešava protiv Srpske pravoslavne crkve suštinski je motivisano mržnjom prema srpskom narodu", kazao je Selaković.

Ministar je ocenio da su Srbi glavna tema u Hrvatskoj decenijama, kao i da Srbi koji su ostali da žive u uslovima koji su, kako je rekao, nedostojni 21. veka, odnosno da se nalaze u stalnom strahu i da su izloženi stalnoj asimilaciji i torturi.

"Onda kada se posle koncerta na kojem se plasiraju pre godinu dana neonacističke poruke, kojem prisustvuju ne desetine, ne hiljade, nego stotine hiljada ljudi, onda nemojte da vas čudi što se ovako nešto dešava. Podsećam vas da je uvek srpsko kulturno nasleđe, srpsko pravoslavno kulturno nasleđe, delilo sudbinu našeg naroda i uvek stradalo na ovakav način", rekao je Selaković.

Selaković je naveo da Srbija još jednom ukazuje na stalnu opasnost u kojoj se nalaze Srbi i srpske svetinje u Hrvatskoj. "Pozdravljamo činjenicu da je došlo do privođenja ovog izgrednika, i kao i predsednik Republike (Aleksandar Vučić), ja zaista želim da verujem da će ta antisrpska histerija početi da se smanjuje", poručio je ministar.

U Zagrebu je tokom noći izvršen vandilizam nad i oko pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg, koja se nalazi na Cvetnom trgu u hrvatskom glavnom gradu. Zagrebačka policija potvrdila je za portal Dnevnik da je jedan muškarac uhapšen. Osumnjičeni je tokom noći bacao stolice i druge stvari iz obližnjih kafića na vrata crkve, ogradu i u dvorište.