Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa oduševljenjem je prošle nedelje prihvatio poziv Sandra Gocija za debatu na televiziji N1, da bi sada generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP) izneo laži na račun Vučića, dok se N1 ućutao po tom pitanju.

"Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu baš na televiziji N1, pošto je on izrazio želju da dođe sa mnom u debatu i ja ga molim da dođe sa mnom u debatu. Ja prihvatam sa oduševljenjem baš na televiziji N1. Verujem da će mi uputiti poziv, a ako mi ne upute poziv, pokazaće se da su gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, u šta ja ne verujem. Nemoguće je da je Goci lažov".