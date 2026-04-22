Dvojica pripadnika francuske interventne policije CRS stavljena su u policijski pritvor zbog sumnje da su počinili teško nasilje i tešku krađu, nakon što je objavljen snimak na kojem se vidi kako brutalno napadaju jednog mladića, saopštilo je tužilaštvo.

Incident se dogodio u subotu oko 05.00 časova u naselju Arian u Nici, a snimak je zabeležio komšija žrtve, nakon čega ga je objavio dnevni list "Nis-Matan", prenosi danas "Figaro". Na snimku se vidi kako jedan od osumnjičenih snažno šutira mladića nogom u leđa ispred njegove zgrade.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni policajci, rođeni 1998. i 1999. godine, sami su se danas javili policiji zajedno sa nadređenima, nakon čega su zadržani u pritvoru.

Žrtva, rođena 2003. godine, navela je u prijavi da je do sukoba došlo nakon što su ga dvojica muškaraca pod dejstvom alkohola optužila da ih je uvredio dok je razgovarao telefonom u automobilu.

Kako se navodi, napadači su ga više puta udarili u lice i oborili na zemlju, a nakon što je pokušao da se udalji, ponovo su ga sustigli i tukli.

Kada je zatražio od komšije da pozove policiju, osumnjičeni su, prema tužilaštvu, rekli da su oni policija. Jedan od njih je, prema istim navodima, uzeo stvari koje su ispale žrtvi, uključujući 100 evra i vozačku dozvolu.

Advokat oštećenog, Sefen Guez Guez, izrazio je zadovoljstvo reakcijom pravosuđa, ali i ogorčenje zbog, kako je naveo, ponašanja policajaca koji, kako je naveo, "kao da su u lovu na ulicama Nice".