Predsednik Rusije Vladimir Putin jasno je poručio da će Moskva štititi svoje nacionalne interese na Arktiku, naglašavajući da je ovaj region od presudnog značaja za ekonomiju, bezbednost i suverenitet zemlje.

Govoreći na sastanku sa članovima vlade, Putin je istakao da Rusija paralelno radi na jačanju svoje arktičke infrastrukture, uključujući razvoj luka, železnica, puteva i aerodroma, kao deo šire strategije jačanja transportnih i logističkih kapaciteta.

– Želim da ponovim, to smo već mnogo puta rekli, spremni smo za saradnju, ne samo za konkurenciju ili konfrontaciju, već za saradnju sa svim zainteresovanim zemljama – rekao je Putin.

On je naglasio da Arktik sve više dobija na globalnom značaju, posebno u oblastima energetike, sirovina, ekologije i međunarodne trgovine, ocenjujući da ovaj region postaje ključan za stabilnost svetskih lanaca snabdevanja.

– Više puta sam isticao poseban strateški značaj ovog regiona za našu zemlju, za domaću ekonomiju, za izgradnju industrijskog potencijala Rusije, za obezbeđivanje nacionalne bezbednosti i zaštitu našeg suvereniteta – poručio je ruski lider.

Putin je ponovio da je Rusija spremna na saradnju sa svim državama koje su zainteresovane za arktičku zonu, ali je jasno stavio do znanja da Moskva neće odstupiti od svojih interesa u ovom delu sveta.

Posebno je istakao važnost razvoja transarktičkog transportnog koridora, koji bi mogao da postane ključna ruta u uslovima sve većih poremećaja u globalnim logističkim tokovima.

– Želeo bih da naglasim rastuću ulogu Arktika u globalnom kontekstu, kako za ekologiju planete, tako i za globalni sektor goriva, energije i sirovina, ali i za unapređenje održivosti međunarodne trgovine i logističkih veza – zaključio je Putin.