Petrašinović je u skupštinsku proceduru uputio dopunu Zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu.

"Ove zakone smo koncipirali i precizirali tako da se ispoštuju sve preporuke ODIHR-a, sa kojim smo u konstantnoj komunikaciji od 2023. godine", rekao je Petrašinović za Tanjug.

Prema njegovim rečima, prethodna vlada je na osnovu tih preporuka uradila i određene izmene zakona koje su usvojene, a sada se ide korak dalje, baš kao što je i predsednik Republike Aleksandar Vučić rekao, da se usvoje i implementiraju sve preporuke ODIHR-a.

Ključna novina je, kako je istakao, da sada jedan birač može podržati više lista.

"Na taj način želimo da ispoštujemo ono što su iz ODIHR-a rekli vezano za širenje pluralizma i omogućavanja građanima da podrže više izbornih lista. Takođe, ono što je bitno je da želimo da povećamo kapacitet biračkih odbora, izbornih komisija. Sada će svaki član biračkog odbora, odnosno izborne komisije, opštinske ili gradske izborne komisije, morati da prođe određenu obuku za koju će Pravilnik sastaviti Republička izborna komisija", naveo je Petrašinović.

On je rekao da će postojati javni registar gde će svako lice koje prođe tu obuku dobijati potvrdu.

"Postoje pravila zašto se gubi ta potvrda u slučaju da je neko lice koje je dobilo potvrdu osuđeno za neko krivično delo vezano za izborni proces te da su izbori ponovljeni na određenom biračkom mestu. U tom slučaju svi članovi biračkog mesta gube tu potvrdu", ukazao je Petrašinović.

Naveo je da će se stalno raditi na edukaciji članova biračkog odbora, da ta potvrda važi tri godine i da se nakon tri godine opet prolazi obuka i polaže za tu potvrdu.

"Takođe, kad je u pitanju sudska zaštita izbornog procesa, tu je bitno spomenuti da sada organ za sprovođenje izbora ima rok od tri dana da dostavi sve ono što je potrebno Ustavnom sudu, a vezano za izborni proces, da bi Ustavni sud mogao da donese odluku u roku od 20 dana", rekao je poslanik SNS.

Kako je dodao, tu se tražilo smanjivanje roka, da Ustavni sud donese odluku u roku od 20 dana da li treba ponoviti izborni proces, a da je povećan rok kod ponovljenih izbora.

"Ukoliko sud donese odluku da moraju izbori da se ponove na određenom biračkom mestu, da onda taj rok ne bude kao što je do sad bilo do 10 dana, nego do 30 dana", naveo je Petrašinović.

Na pitanje kada se ovi predlozi zakona mogu naći u Skupštini, Petrašinović je kazao da je stav poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" bio da javna slušanja krenu već naredne nedelje, od ponedeljka, ali je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mradić prihvatio predlog opozicije da se sa javnim slušanjima krene od 4. maja.

"Tako da će od 4. maja početi prvo javno slušanje koje će biti u Kragujevcu, potom Nišu, Novom Sadu, Beogradu i nakon toga, kada se završi javno slušanje, očekujemo da se zakon nađe na sednici u plenumu", naveo je Petrašinović.

Na pitanje da li to znači da će izborni uslovi biti bolji u sledećem izbornom ciklusu u odnosu na prethodni, Petrašinović je kazao da će svakako biti kvalitetniji.

"Zbog toga što sada imamo obučen birački odbor koji konstantno prolazi kroz obuke, gde će svaki član i u stalnom i u proširenom sastavu morati da prođe tu obuku, gde vodimo jedinstveni registar o tome ko je sve prošao obuku, a što je takođe bitno, što omogućavamo i u malim sredinama da jedan birač, odnosno jedan građanin, može da svojim potpisom podrške podrži više lista, odnosno da svoj potpis podrške većem broju lista", rekao je Petrašinović.