Evropski krajnje desničarski Patrioti za Evropu okupili su se ove nedelje u Portugalu kako bi pokazali snagu nakon izbornog poraza Viktora Orbana u Mađarskoj i udvostručili svoj poziv za strožu migracionu politiku.

Viktor Orban je bio široko viđen kao osnivačka snaga grupe, ali nakon njegovog svrgavanja sa vlade, pažnja se preusmerava na novi duo: Francuze Žordana Bardelu i Portugalca Andrea Venturu. Obojica su iskoristili ovogodišnji događaj da izjave svoje političko "prijateljstvo" i zajedničku misiju kao vodeći predstavnici evropske krajnje desnice.

- Govorimo istim jezikom - jezikom patriotizma, suvereniteta Evrope i suvereniteta nacija - rekao je Ventura, čija je ultranacionalistička stranka Čega sada treća po veličini u portugalskom parlamentu.

On je Bardelu, koji predvodi rastući Nacionalni skup, opisao kao "najverovatnijeg sledećeg predsednika Francuske Republike".

Umesto da dovedu u pitanje ishod ključnih izbora u Mađarskoj održanih 12. aprila, političari su i prihvatili i umanjili značaj Orbanovog poraza.

- Demokratija je veoma dobro funkcionisala u Mađarskoj - rekao je Bardela, odbacujući optužbe nezavisnih novinara o kupovini glasova tokom predizborne kampanje.

