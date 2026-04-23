Parče prirode samo za sebe, od korone naovamo to je želja mnogih. Potrebno vam je samo nekoliko ari placa, a montažna kuća ili brvnara, mesec dana nakon porudžbine stiže do vas. Košta 600 evra po kvadratu.

"Kupac uvek može da dođe kod nas, da pogleda proizvodnju, da vidi i sam proizvod i u saradnji sa nama napravimo 3D idejno rešenje da bi video svoju buduću brvnaru ili montažnu kuću", kaže Jovana Petković, izlagač iz Jagodine za RTS.

Modularni kontejneri za stanovanje slažu se kao lego kocke i mogu da se šire kad god zaželite.

"Ono što je na vama je samo da spremite podlogu na koju će se spustiti taj objekat, a sve ostalo je na nama. Dobijete kompletno opreljen objekat sa sanitarijama, stolarijom, laminatomn, na vama je samo da ga opremite nameštajem", kaže Đorđe Simić, izlagač iz Beograda.

Proleće je vreme renoviranja stanova. Na sajmu možete naći sve za opremu kupatila od slavine do kade i ono što se ne vidi, a najvažnije je - kvalitetne cevi.

"Imamo es-lajn cevna rešenja koja imaju veoma visok nivo zvučne izolacije, to jeste iza zida ali dosta utiče na vaš život, da nam ne stvara buku nego mir", kaže Maja Pavlović, izlagač iz Aranđelovca.

Prirodni materijali ponovo u modi

U opremanju enterijera prirodni materijali su ponovo u modi.

"Vraćamo se drvetu, vraćamo se toplini doma. Troslojni parket je u pitanju, naš domaći hrast na površini a potom imate dva sloja domaće topole, dakle troslojni parket koji ide jednostavnim sistemom uklapanja 2g klikom", kaže Ana Milanković, izlagač iz Obrenovca.

Otvarajući pedeseti, jubilarni sajam građevinarstva, resorna ministarka Aleksandra Sofronijević je najavila do kraja godine završetak dva najveća koridora u zemlji, Moravski i Dunavski.

"Dunavski koridor nam daje mogućnost da odemo do istočne Srbije putem koji je ja mislim najlepši u ovoj našoj zemlji i do kraja godine do Gulupca idemo novom brzom saobraćajnicom", rekla je ministarka.

Zbog svog gabarita najsavremenija građevinska mehanizacija nije uspela da uđe u sajamske hale već se publici predstavlja na otvorenom. Sajam traje do petka 24. aprila, prenosi RTS.