Novinari Alo! pitali su predsednika Republike da prokomentariše napad na srpsku crkvu u Zagrebu.

"Jel vas iznenadilo? Mene nije. Verujem da će organi u Hrvatskoj uhvatiti počinioce i da će malo da spuste tu antisrpsku histeriju i kampanju koju vode već godinu i po dana", odgovorio je Vučić.

Potom je dodao:

"Nisu uspeli u svojoj podršci obojenoj revoluciji u Srbiji. Želim im još manje uspeha u budućnosti. A što se ovoga tiče ne mislim da je bilo kojeg Srbina to što se dogodilo u Zagrebu iznenadilo"