Bivši načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Viktor Balujevski poslao je oštru poruku tokom konferencije Javne komore, upozorivši da trenutni tok specijalne vojne operacije više ne garantuje bezbednost države.

On je istakao da uprkos tehnološkoj nadmoći, uključujući hipersonično oružje kojim se Rusija često ponosi, realna pretnja nije smanjena.

– Govorili smo da imamo oružje kakvo niko nema, ali to nije umanjilo opasnost po našu zemlju – poručio je general.

Posebno je podsetio na ranije pominjanje „crvenih linija“, postavljajući pitanje koje je izazvalo nelagodu među prisutnima.

– Koliko još te linije mogu da postanu crvene? – upitao je.

U jednom trenutku zatražio je od oficira i učesnika operacije da ustanu, a zatim otvoreno govorio o napadima koji su potresli vojni vrh.

– Ne znam šta ste osećali kada je ukrajinski dron sleteo na kupolu zgrade gde se nalazi vrhovni komandant. A kada su ti isti dronovi pogađali naše objekte i avione za rano upozoravanje… stalno sam čekao odgovor. Ali kada ćemo konačno početi da se borimo zaista? – rekao je Balujevski.

On smatra da Rusija više nema luksuz sporog i iscrpljujućeg rata, upozoravajući da vreme ne radi u korist Moskve.

– Ili jaka Rusija, ili nikakva Rusija – naglasio je, dodajući da pritisak sa Zapada ne jenjava.

Prema njegovim rečima, poruke koje dolaze iz zapadnih centara moći su jasne i zabrinjavajuće.

– Možda ćete opstati do 2027, ali 2028. ćemo sigurno doći po vas – preneo je ono što, kako tvrdi, dolazi sa druge strane.

Zato se, kaže, postavlja pitanje – šta dalje? Nastaviti dugotrajni rat iscrpljivanja protiv čitavog NATO-a i njegovih saveznika ili promeniti pristup.

Balujevski je upozorio i na ekonomski aspekt, naglašavajući da Rusija ne može da se oslanja na visoke cene nafte kao trajno rešenje.

– Možemo trenutno da zarađujemo, ali svi razumemo gde to vodi – rekao je, podsećajući na reči Vladimira Putina da bi bez adekvatnog odgovora na pretnje Rusija mogla postati samo sirovinska periferija globalne ekonomije.