U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, izlaze ovakvi naslovi: "Željezara otkrila izdaju", o devastaciji namenske industrije, uništenja Koksare i sada Željezare, a na redu su Železnice FBiH i BH Telekom, piše Avaz.

Dalje, vodi se "Borba za egzistenciju otpuštenih iz Koksare, bez posla i u kreditima gotovo 600 radnika", piše ovaj list.

Takođe, u "Avazu" se može čitati i o budžetskim paradoksima u Federaciji BiH.

Razgovor sa Marinom Berberović, predsednicom Saveza sindikata doktora FBiH otkriva kako "nemar vlada inicira štrajkove u nekoliko kantona".

Svi ovi naslovi objavljeni su u razmaku od jednog dana i ukazuju na sistemske probleme u susednoj državi koji obuhvataju sam njen vrh.

S druge strane, u protekloj deceniji državni vrh Srbije imao je odgovor na svaku pretnju i svaku krizu.

Kada je korona zahvatila planetu, Srbija je hitno reagovala i kod nas su se vakcinisali ljudi u čitavom regionu. Kojom vakcinom, to su mogli da biraju.

Kada je počeo rat u Ukrajini, država je reagovala merama koje su stabilizovale cene, država je obezbedila rezerve goriva, zauzela jasan stav prema sukobu (da osudi agresije, ne sankcijama Rusiji) i tako veoma jasno stavila građane svoje zemlje kao prioritet, uz poštovanje tradicionalnih prijateljstava.

Kada se grade vojni savezi u regionu, Srbija reguje jačajući svoje odbrambene i odvraćajuće kapacitete.

Kada je na delu pokušaj rušenja države od spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja, država reaguje odmereno, snažno i odlučno. U Srbiji se nacionalne kompanije ne zatvaraju - otvaraju se nove, stižu strane investicije i vodi se otvorena borba protiv korupcije.

U tok kontekstu, naslovi iz susedne BiH deluju posebno apokaliptično - bili bi i kod nas, da nismo imali predsednika Srbije Aleksandra Vučića na čelu.