-Sve se dobro završilo, hvala svima koji su se uključili i pomogli u potrazi za Leonardom, ne znam kako bi ga, i kad, pronašli bez tolikog angažmana- kaže Valentina Vinter Putar, majka 12-godišnjeg Leonarda koji je danas prepodne odlutao iz kuće.

Pronađen je, srećom nije odlutao predaleko - zaustavila ga je i zadržala žena koja je videla vest o njegovom nestanku i nazvala majku.

Dečak je u spektru autizma, teže verbalan, sve razume, poznata mu je ruta kojom je hodao, ali nije samostalan, kaže majka.

- Sam je otišao iz stana, nestao u sekundi, i makar smo odmah krenuli u potragu, bio je brži. Nije uzeo mobilni, ali je uzeo novčanik, često idemo zajedno u trgovinu, zna da kupuje, zna plaćati, moguće da je nešto želio da kupi sam. Prvo smo ga tražili sami, cela porodica, uključili su se i mnogi prijatelji i poznanici, na kraju smo ga tražili zajedno s policijom. Zaustavila ga je žena koja ga je prepoznala iz vesti, i zadržala ga do našeg dolaska - kaže mama Valentina i dodaje:

- Leonard je dobro. Meni je pozlilo kad sam ga videla, od stresa. Osećam neopisivu zahvalnost svima iz medija koji su me zvali i podelili informacije odmah, da se krene sa potragom. Hvala divnom policijskom timu s kojim sam bila u potrazi, i koji je bio uz mene sve vreme, pa i nakon što je Leonard nađen, sve dok nisam bila dovoljno dobro da me muž odveze kući. Hvala svima koji su priskočili upomoć, a posebno hvala gospođi koja ga je prepoznala i zadržala dok nisam došla s policijom - poručuje mama Valentina za 24sata.hr.

Leonard, kaže, još uvek nije samostalan, i najviše se bojala prometnih raskrsnica, automobila...