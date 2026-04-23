Uznemireni prizorom na ulici, građani sa okolnih zgrada snimili su kako nepoznati muškarac uništava automobil koji je bio parkiran.

Neprijatna scena se odigrala u Tuzli gde su oko 18 sati stanari čuli lomljavu i izašli na terase. Ugledali su muškarca obučenog u crno kako nekim štapom lomi farove, retrovizore i ostale delove belog automobila, i to zabeležili kamerama.

Prizor je bio jeziv, a situacija se dodatno zakomplikovala kada je nasilniku od siline udaraca pukao štap kojim je udarao auto. Vandal se potom popeo na krov automobila i počeo da skače, ali je ubrzo propao kroz stakleni panoramski krov, što je dodatno oštetilo vozilo.

Nije poznato da li je nasilnik ovom prilikom povređen.

BONUS VIDEO