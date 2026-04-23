Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je kratak, ali vrlo zapažen intervju za britanski Bi-Bi-Si, u kojem je govorio o ratu sa Iranom, odnosima sa NATO saveznicima, ali i o izjavama koje su poslednjih dana izazvale ogromnu pažnju.

Tokom telefonskog razgovora sa urednicom Bi-Bi-Sija za Severnu Ameriku Sarom Smit, Tramp je suočen sa direktnim pitanjem koje je podiglo tenzije – da li je njegova ranija izjava da bi „cela civilizacija mogla da nestane“ zapravo bila pretnja upotrebom nuklearnog oružja protiv Irana.

Umesto direktnog odgovora, Tramp je reagovao u svom prepoznatljivom stilu.

– Druga strana jedva čeka da postigne dogovor. Dakle, šta god da govorim ili radim, čini se da funkcioniše veoma dobro. Hvala vam puno – rekao je Tramp, ne potvrdivši, ali ni demantujući mogućnost o kojoj je bio upitan.

Govoreći o ulozi NATO saveznika, predsednik SAD je poručio da Americi „uopšte nisu bile potrebne“ druge članice u sukobu sa Iranom, ali je istakao da je želeo da vidi da li će se uključiti.

– Želeo sam da vidim da li će biti uključeni ili ne – rekao je Tramp, sugerišući da je testirao spremnost saveznika.

Posebno je kritikovao Veliku Britaniju, navodeći da nije učinila ni minimum kako bi podržala američku akciju.

– SAD su oduvek bile tu za Veliku Britaniju i NATO, ali oni nisu učinili ni najmanji napor, čak ni da kažu nekoliko lepih reči – poručio je Tramp.

On je dodao da su mu mnogi ljudi iz Velike Britanije preneli da je odluka Londona da se ne uključi u sukob bila „neverovatno loša“, iako je Britanija dozvolila korišćenje svojih baza za američke vazdušne operacije.

Na kraju, Tramp se osvrnuo i na odnos sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, ocenivši da postoji šansa za poboljšanje odnosa, ali uz jasne uslove.

– Odnos može da se popravi ako otvori Severno more i ako njegova imigraciona politika postane jaka. Ako to ne uradi, ne vidim da ima šanse – zaključio je Tramp.