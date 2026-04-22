Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će konačna odluka o terminu novih parlamentarnih izbora biti doneta oko Đurđevdana, čime je prekinuo višemesečne spekulacije o tome kada bi građani mogli ponovo na birališta.

Kako je objasnio, ukoliko izbori budu raspisani 6. maja, najraniji mogući datum glasanja bio bi 20. jun, dok bi najkasniji bio 5. jul. Međutim, to nisu jedine opcije — u opticaju su i Vidovdan, 10. jul, ali i jesenji i zimski termini.

Prema zakonu, od raspisivanja izbora do dana glasanja mora proći između 45 i 60 dana.

Sve zavisi od situacije u svetu

Vučić je istakao da će se prilikom donošenja odluke voditi isključivo interesima države.

– Ako vidimo da ide velika kriza, nema ništa od letnjih izbora. Ako vidimo da se sklapa mir, možda će ih biti već tada – rekao je predsednik.

Dodao je i da će javnost vrlo brzo dobiti konačan odgovor.

– Verujem da ćemo do Đurđevdana, ili koji dan posle, znati tačno kada će biti izbori – poručio je.

Letnji scenariji — svi datumi na stolu

Ukoliko bi izbori bili održani u junu ili julu, najčešće pominjani datumi su:

jun – najraniji mogući termin

jun (Vidovdan) – simboličan datum koji se uklapa u najave

jul – najkasniji rok u okviru zakonskog okvira

jul – dodatna opcija, iako nije uobičajeno da se glasa tog dana



Ako ne leto — onda jesen ili zima

U slučaju da se izbori ne održe tokom leta, sledeća realna opcija je septembar, što bi značilo dugu kampanju tokom letnjih meseci.

Mogući datumi su:

septembar

septembar



Ako se odluka pomeri za kraj godine, u igri su i decembarski termini:

decembar

decembar



Vučević: Interes države iznad svega

Predsednik SNS Miloš Vučević poručio je da je najvažnije da odluka bude doneta u interesu građana, a ne političkih stranaka.

– Ključno je pitanje interesa države i građana, a ne kome politički odgovara termin izbora – rekao je Vučević.

Dodao je da je SNS spremna za izbore u bilo kom terminu — bilo da se radi o junu, julu, jeseni ili kraju godine.

– Do polovine maja svi će znati da li idemo na izbore na leto ili kasnije – naglasio je.