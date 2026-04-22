Jedna osoba ubijena je u pucnjavi koja se dogodila na parkingu klinike u Kastru u Francuskoj, dve su lakše povređene, dok su četiri osobe privedene, saopštilo je tužilaštvo.

Prema navodima javne tužiteljke Elodi Bugel, izbila je tuča između više osoba iz iste porodice na javnoj površini ispred parkinga klinike Sidobre, preneo je portal "BFM".

U toku sukoba ispaljeno je nekoliko hitaca, a najmanje dva metka pogodila su 44-godišnjeg muškarca koji je kasnije preminuo u bolnici uprkos medicinskoj intervenciji.

Još dve osobe su povređene, jedna ubodnim ranama koje su zahtevale hospitalizaciju, dok je druga zadobila lakše povrede.

Tužilaštvo navodi da su okolnosti sukoba još uvek predmet istrage, a četiri osobe starosti od 17 do 42 godine nalaze se u policijskom pritvoru, uključujući i osobu koja se sumnjiči da je ispalila hice.

Istraga za ubistvo je pokrenuta i poverena pravosudnoj policiji, a naložena je i obdukcija preminulog, prenosi Tanjug.

