RTS je promenio i ime jednog od najgledanijih programa! U jeku otkaza na Javnom servisu i potpune promene programske šeme, Jutarnjem programu je promenjeno ime i svi voditelji.



Od početka maja, slušaoce Radio Beograda 1 očekuje potpuno drugačije buđenje, dok će gledaoci malih ekrana morati da se oproste od nekih od najgledanijih zabavnih formata koji su godinama bili zaštitni znak RTS-a.

Emisija „Uhvati dan“ odlazi u istoriju, a njeno mesto od 4. maja zauzima projekat pod nazivom „Jutro je…“. Nova koncepcija donosi i promenu termina – radnim danima program će trajati od 6.30 do 11.00, dok je vikend rezervisan za nešto kraći format do 9 časova ujutru, piše N Portal.





Umesto dosadašnje ekipe koju su činili Aleksandra Mladenović, Miša Stojiljković, Igor Obračević i Biljana Šujdović, mikrofon preuzimaju novi parovi.

Radnu nedelju deliće Arijana Handan i Aleksandar Drobac, uz Maju Bogunović i Janu Rokić, dok će subotom i nedeljom domaćin biti Nada Babić.

Fokus emisije biće na servisnim informacijama i temama koje direktno utiču na život građana, uz poseban naglasak na prosvetu, zdravstvo i ekonomiju. Novitet je i vizuelni aspekt, jer će se program moći pratiti i putem digitalnih platformi, uz muzičku selekciju koja spaja proverene hitove sa modernim zvukom.

Glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a, Sandra Perović, objasnila je da je reč o strateškom koraku ka osvežavanju ponude.

-Zabavni program Radio-televizije Srbije u narednom periodu biće osvežen novim formatima i savremenijim produkcijskim pristupom i sa ciljem da se unapredi i produbi žanrovska raznovrsnost programa. Emisije "Ja volim Srbiju", "Stigni me ako znaš" i "Na večeri kod" ostavile su značajan trag, godinama su imale svoju vernu publiku i važnu ulogu u programskom identitetu, ali prirodan razvoj televizijskog sadržaja podrazumeva i prostor za nove ideje, autore i izraze. Upravo zato, uz promišljen programski zaokret, želimo da omogućimo da i novi formati pronađu svoj put do gledalaca i donesu svežinu koja će publiku iznova obradovati. O svim planovima i novinama u vezi sa predstojećom sezonom, kao i do sada, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštena - izjavila je za "Blic" Sandra Perović.

