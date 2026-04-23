Pravi šok zabeležen je tokom inspekcije u zoni specijalne vojne operacije, kada je, prema svedočenju visokog oficira, otkriveno da čitave jedinice nisu primale novac koji im pripada.

Penzionisani pukovnik i predsednik Javne komisije za socijalnu zaštitu ratnih veterana Valerij Pegasov izneo je ove tvrdnje na konferenciji posvećenoj odnosu vojske i naroda, naglašavajući da ovakvi slučajevi nisu izolovani.

Kako je naveo, jedan pukovnik sa Možajske akademije obišao je jedinice protivvazdušne odbrane i ostao zatečen prizorom.

– Stigao sam i kosa mi se digla na glavi. Ušli smo u jedinicu – niko ništa ne prima. Ključna reč je: potpuno niko – prenosi Pegasov njegove reči.

Situacija je, kako tvrdi, rešena tek nakon oštre reakcije. Oficir je, prema navodima, dao rok od 24 sata da se problem reši, uz jasnu poruku nadležnima šta može uslediti ukoliko se to ne desi.

Rezultat je bio brz – u roku od jednog dana svim vojnicima isplaćen je kompletan novac koji im je dugovan za period proveden u operaciji.

Pegasov tvrdi da ovakvih situacija ima mnogo i da problem nije pojedinačan.

Posebno je naglasio da postoji veliko jedinstvo između vojske i običnih ljudi koji prikupljaju sredstva za opremu, uniforme, dronove i vozila, ali da problem vidi u onima koji donose odluke i zakone.

– Sa narodom imamo potpuno razumevanje. Ali sa onima koji donose odluke – tu, nažalost, nema jedinstva – poručio je.

On je ukazao i na problem plata i penzija u vojsci. Podsetio je da zakon predviđa redovno usklađivanje zarada, ali da je 2024. godine odlučeno da se plate povećaju za 4 odsto tek od oktobra, dok je kasnije ta odluka ukinuta.

Prema njegovim rečima, time je prekršen zakon, a pitanje odgovornosti ostalo je bez jasnog odgovora.

Posebno osetljivo pitanje su vojne penzije. Pegasov tvrdi da je još 2012. godine uveden sistem kojim vojnim penzionerima nije isplaćivan pun iznos, što je, kako kaže, izazvalo veliko nezadovoljstvo.

Tek nakon višegodišnjeg pritiska veteranskih organizacija, 2019. godine donet je zakon kojim je omogućeno da veterani ponovo primaju pune penzije.

– U kojoj još zemlji postoji ovakav odnos prema vojsci? – upitao je Pegasov.