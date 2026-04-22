Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je da je vojnik Aniset Žirardin preminuo danas od posledica ranjavanja zadobijenih u Libanu, gde je teško povređen u napadu libanskog militantnog pokreta Hezbolaha.

Makron je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je Žirardin evakuisan iz Libana, ali da je jutros podlegao povredama.

"Poginuo je za Francusku", poručio je Makron.

On je istakao da će francuska nacija, koja će sutra odati počast vodniku Florijanu Montoriju, koji je poginuo u istom napadu, sa dubokim poštovanjem odaje počast Žirardinu i njegovoj žrtvi.

Makron je takođe odao priznanje angažovanju francuskih snaga u okviru mirovne misije UN u Libanu (UNIFIL), navodeći da one "sa hrabrošću i odlučnošću služe Francuskoj i miru u Libanu".

Makron je prethodno, 18. aprila, saopštio da je vojnik Montorio iz sastava Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) poginuo na jugu Libana i dodao da je za napad najverovatnije odgovoran Hezbolah.

Makron je tada naveo i da su tri francuska pripadnika UNIFIL-a povređena.