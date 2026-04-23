Tri osobe su poginule danas u izraelskom napadu u gradu Šukin na jugu Libana, u blizini Nabatije, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

U saopštenju se navodi da je u izraelskom artiljerijskom granatiranju grada Jatera povređeno dvoje ljudi, uključujući dete, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska nije izdala saopštenje povodom tih napada. Druga runda direktnih pregovora između Izraela i Libana u Vašingtonu trebalo bi da počne u 16 ​​časova po lokalnom vremenu, izjavio je izvor iz libanske ambasade.

Izvor je rekao za libanski dnevnik An Nahar da se očekuje da će ta zemlja na sastanku zatražiti jednomesečno produženje primirja, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je najavljeno, pregovorima bi trebalo da prisustvuje i američki državni sekretar Marko Rubio, dok će Izrael predstavljati ambasador te zemlje u Vašingtonu, Jehiel Lajter, a Liban će na pregovorima predstavljati ambasadorka te zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama Nada Moavad.

Neprijateljstva između libanske militantne grupe Hezbolah i Izraela počela su 2. marta, kada je libanska grupa ispalila rakete i dronove na Izrael u znak podrške Iranu, na šta je Izrael odgovorio napadima na jug Libana i južna predgrađa Bejruta, za koje je naveo da su sedišta Hezbolaha.

Pre postizanja desetodnevnog primirja, Izrael je sredinom marta preduzeo i ograničenu kopnenu ofanzivu na jugu Libana.