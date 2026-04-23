Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da su prekidi dostupnosti interneta u Rusiji neophodni iz bezbednosnih razloga, braneći tako mere koje su izazvale široko nezadovoljstvo javnosti.

"Ne mogu a da ne skrenem pažnju na to kroz šta ljudi u velikim gradovima prolaze. To nije uobičajeno, ali se nažalost dešava. Mislim na određene probleme sa internetom i prekide u velikim gradovima", rekao je na sednici vlade.

"Naravno, ako je to povezano sa operativnim radom na sprečavanju terorističkih napada – a znamo da nažalost ponekad propustimo takve napade – prioritet će uvek biti bezbednost ljudi", dodao je.

Vlasti su prošlog meseca isključile mobilni internet u Moskvi skoro tri nedelje i redovno ga blokiraju na drugim mestima, navodeći rizik od ukrajinskih dronova koji mogu da koriste mrežu za pokretanje napada.

U televizijskom obraćanju, Putin je takođe rekao da državni službenici moraju pokazati „domišljatost“ u pronalaženju rešenja i garantovanju funkcionisanja ključnih usluga.

Iskjučenja su izazvalakritike preduzetnika, zvaničnika i običnih građana, frustriranih prekidima u bankarstvu, transportu i drugim svakodnevnim uslugama.

Izvor blizak Kremlju rekao je Rojtersu ranije ovog meseca da su visoki ekonomski zvaničnici i bankari lobirali kod Putina da ublaži ova ograničenja.

Putin je rekao da bi objavljivanje informacija o prekidima interneta unapred moglo biti štetno jer „kriminalci, na kraju krajeva, sve čuju i vide“ i mogli bi da prilagode svoje ponašanje i planove.

