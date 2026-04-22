Osim lepih situacija i šaljivih situacija voditelja koje možemo da vidimo na malim ekranima, tu su i one ne toliko prijatne.

Upravo je pre nekoliko dana voditelj Predrag Sarapa prošao kroz ozbiljan zdravstveni problem tokom emitovanja programa zbog čega je morao da napusti emisiju.

Prisetimo se i kada je 2023. godine prekinuto snimanje emisije na RTS-u, kada je snimatelj doživeo infarkt u programu.

Naime, Tokom snimanja programa uživo na Javnom Servisu, jednom od radnika je pozlilo.

Inače, emisija se snima na Adi Ciganliji, pa se pretpostavlja da je snimatelju pozlilo usled vrućine.

Emisija je odmah prekinuta i pozvana je ekipa Hitne pomoći, koja je u brzom roku došla na teren i przužila snimatelju prvu pomoć.

Nakon reanimacije je prevezen u Urgentni centar gde mu je ukazana dalja zdravstvena nega.

Kako su mediji tada saznali, snimatelj je bio van životne opasnosti.

