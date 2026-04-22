„21. aprila 2026. godine, na zahtev istražitelja NABU-a, koji je odobrio tužilac Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SAP), istražni sudija Višeg antikorupcijskog suda odredio je meru pritvora u vidu hapšenja za bivšeg zamenika šefa kabineta predsednika Ukrajine i vlasnika mreže ukrajinskih i stranih preduzeća [bliskog rođaka bivšeg zamenika šefa kabineta predsednika Ukrajine]“, saopštila je pres služba Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine.

Kako je navela agencija Interfaks-Ukrajina, te osobe su osumnjičene za prisvajanje novčanih sredstava namenjenih isplatama u okviru takozvane „zelene tarife“, delujući u okviru organizovane grupe u korist više komercijalnih energetskih preduzeća koja se nalaze na teritoriji Zaporoške oblasti na jugoistoku Ukrajine, koju je zauzela Rusija.

Šurma odbacuje optužbe

Rostislav Šurma je odluku suda nazvao „nezakonitom, politički motivisanom i donetom suprotno osnovnim pravnim procedurama“.

„Reći ću otvoreno: ova odluka ne dokazuje moju krivicu. Još manje znači da je slučaj ojačan u meritornom smislu. U stvari, strani tužilaštva bio je potreban upravo ovakav procesni korak kako bi prešao na sledeću fazu - međunarodnu poternicu, zahteve za moje hapšenje i dalji pokušaj ekstradicije“, napisao je na Fejsbuku.

„Ne smatram se krivim“, naglasio je Šurma i dodao da će nastaviti da „brani svoje ime, reputaciju i pravni stav svim zakonitim sredstvima“.

Prema njegovim rečima, on se ne skriva.

„Živim legalno u Nemačkoj na adresi koja je odavno poznata ukrajinskim organima za sprovođenje zakona“, objasnio je.

U februaru je NABU saopštio da traga za Šurmom, koji je osumnjičen za prisvajanje imovine i pranje novca. Poternica je raspisana i za njegovim bratom.

Dana 21. januara NABU i SAP otkrili su šemu pronevere sredstava iz takozvane „zelene tarife“ u energetskom sektoru na teritoriji Zaporoške oblasti, sa gubicima u iznosu od 141,3 miliona grivni (više od 2,6 miliona evra).

Rostislav Šurma (42), rođen u Lavovu, bio je zamenik šefa kabineta predsednika Ukrajine od novembra 2021. do septembra 2024. godine. Šurma je mogao legalno da otputuje u Nemačku jer kao otac troje dece ne podleže mobilizaciji.

